طقس اليوم.. حرارة وشبورة واضطراب الملاحة

تحرير:أ ش أ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 22 34 شبين الكوم 21 33 طنطا 21 32 دمنهور 21 31 الإسكندرية 22 30 بلطيم 21 29 مطروح 20 29 السلوم 19