فيلايني: اليونايتد تعجل بالإطاحة بمورينيو

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

مروان فيلايني

أشار متسوط الميدان البلجيكي مروان فيلايني، إلى تعجل إدارة مانشستر يونايتد في اقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ويأتي ذلك بعدما رحل مورينيو عن صفوف اليونايتد في شهر ديسمبر الماضي بسبب ضعف النتائج، ليحل بدلًا منه النرويجي أولي جونار سولسكاير، وقال فيلايني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية" : "تمكن مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدرب الأفضل في العالم، والذي أتى من أجل بناء الفريق من جديد، ولكن في النهاية تعجلت الإدارة باقالته، لم يعرفوا أن بناء الفريق ليس بالأمر السهل والذي يحتاج لأكثر من عامين".

وأضاف متوسط ميدان فريق شاندونج لونينج الصيني: "بدوري لا أعرف ماذا بإمكان اليونايتد تقديمه مع سولسكاير، كل ما أعرفه أنه من أجل بناء الفريق وتحقيق الانتصارات، فإنك بحاجة إلى الوقت، وأعتقد بأن مورينيو حقق نتائج رائعة مع مانشستر يونايتد في البداية وتوج بالألقاب، وحاول كثيرًا مساعدة الفريق، ولكن الإدارة

وأضاف متوسط ميدان فريق شاندونج لونينج الصيني: "بدوري لا أعرف ماذا بإمكان اليونايتد تقديمه مع سولسكاير، كل ما أعرفه أنه من أجل بناء الفريق وتحقيق الانتصارات، فإنك بحاجة إلى الوقت، وأعتقد بأن مورينيو حقق نتائج رائعة مع مانشستر يونايتد في البداية وتوج بالألقاب، وحاول كثيرًا مساعدة الفريق، ولكن الإدارة أطاحت به".



وتابع: "أرى بأن الإدارة تسرعت كثيرًا في اقالة مورينيو، خاصة أنه لم توفر له اللاعبين القادرين على تطبيق فلسفته، والغريب في الأمر أنه عندما قررت الإدارة البناء، قامت باقالة المدرب بعد عامين ونصف".



وواصل: "بدأت تلك الإدارة بالتعاقد مع ديفيد مويس ولم يعطوه الوقت، وكذلك لويس فان جال الذي تعجلوا تحقيق الانتصارات معه، على الرغم من امتلاكه خبرات وتاريخ كبير".



وإختتم: "إذا أردت تحقيق النجاح، عليك بالصبر وعدم الاعتماد على الشباب فقط".



