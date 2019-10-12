رياضة

فيلايني: اليونايتد تعجل بالإطاحة بمورينيو

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
مروان فيلايني
مروان فيلايني
أشار متسوط الميدان البلجيكي مروان فيلايني، إلى تعجل إدارة مانشستر يونايتد في اقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ويأتي ذلك بعدما رحل مورينيو عن صفوف اليونايتد في شهر ديسمبر الماضي بسبب ضعف النتائج، ليحل بدلًا منه النرويجي أولي جونار سولسكاير، وقال فيلايني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية" : "تمكن مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدرب الأفضل في العالم، والذي أتى من أجل بناء الفريق من جديد، ولكن في النهاية تعجلت الإدارة باقالته، لم يعرفوا أن بناء الفريق ليس بالأمر السهل والذي يحتاج لأكثر من عامين".
وأضاف متوسط ميدان فريق شاندونج لونينج الصيني: "بدوري لا أعرف ماذا بإمكان اليونايتد تقديمه مع سولسكاير، كل ما أعرفه أنه من أجل بناء الفريق وتحقيق الانتصارات، فإنك بحاجة إلى الوقت، وأعتقد بأن مورينيو حقق نتائج رائعة مع مانشستر يونايتد في البداية وتوج بالألقاب، وحاول كثيرًا مساعدة الفريق، ولكن الإدارة
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محمد-صلاح (2)

رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
جروس (1)

أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
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مورينيو

رئيس ليون: مورينيو اختار فريقه الجديد

أكد جان ميشيل أولاس رئيس مجلس إدارة نادي ليون الفرنسي، أن ناديه حاول التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، ولكن جوزيه رفض لأنه اختار بالفعل فريقه الجديد، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة الديلي ميل البريطانية، مساء اليوم الخميس، قائلًا: "تشاورت مع جوزيه مورينيو عبر رسائل نصية، ولكنه في النهاية رفض فكرة تدريب فريقنا، هو شخص لطيف للغاية ويعرف ماذا يفعل.. مورينيو رفض تدريبنا لأنه اختار الفريق الذي سيدربه خلال الفترة المقبلة".
دي-خيا

دي خيا: هذه أسوأ نسخة لمانشستر منذ انضمامي له

يرى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا أن مانشستر يونايتد يمر بأسوأ فترة منذ أن انضم إليه، وذلك بعد الهزيمة التي تكبدها الشياطين الحمر، أمس الأحد، أمام نيوكاسل بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وقال دي خيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا غير مقبول، ليس فقط هذه المباراة، لكن الموسم بأكمله، إنه أصعب وقت مر على النادي منذ وجودي هنا، لا أعرف ماذا يحدث، نحن لم نستطع هز الشباك في آخر مباراتين في كل المسابقات"، وبهزيمة أمس تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريميرليج

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في اقتناص فوز غالٍ من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو لونتصاف ليمنح نيوكاسل ثلاث نقاط غالية. وشهدت الجولة العديد من المفاجآت حيث أسقط برايتون توتنهام بهدفين، ونجح وولفر فى الانتصار على مانشستر سيتي بهدفين. ويعد هذا الفوز تاريخيا لينوكاسل حيث لم يحقق الأخير أى انتصار أمام مانشستر يونايتد فى بطولة البريميرليج سوى فى 4 لقاءات فقط فى آخر 32 مباراة.
أولي جونار-سولسكاير (5)

سولسكاير يعد بمصالحة الجماهير أمام نيوكاسل

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن الفوز على نيوكاسل اليوم الأحد في المواجهة التي ستقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، من شأنه أن يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل بداية فترة التوقف الدولية، وذلك في ظل النتائج الباهتة التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم، بعدما فشل اليونايتد في تحقيق أي انتصار في 10 مباريات خاضها خارج ميدانه هذا الموسم في جميع المسابقات، إلى جانب احتلال الفريق المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي.
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