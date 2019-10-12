الإيجار سلاح اتحاد الكرة لتطبيق الـ«VAR» في الدوري

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

تقنية الفيديو

يكشف "التحرير"، آخر المستجدات لتطبيق تقنية الفيديو "VAR" في مصر خلال المباريات المحلية للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وقرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة يرأسها جمال الغندور (رئيس لجنة الحكام)، تسمى لجنة تقنية الفيديو لتكون مسؤولة عن مناقشة تطبيق التقنية الفترة المقبلة، على ان تضم في عضويتها حماده زاهر مدير التسويق بالاتحاد بجانب عنصر من الإدارة المالية وكذلك خبراء في التحكيم. ويسود اتجاه قوي لدى لجنة الحكام لإقامة معسكر لتدريب الحكام على التقنية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًت المؤهلة للأوليمبياد، حيث سيتوقف الدوري نحو 30 يومًا.

واقترب الاتحاد من التعاقد مع الشركة الإسبانية التي عرضت تطبيق التقنية لمدة سنة بنظام الايجار مقابل مليون يورو، على أن تطبق التقنية في 360 مباراة بالمسابقات المختلفة.ويزيد من احتماليات التعاقد مع هذه الشركة وجود مكتب لها في مصر مما يسهل من إجراءات التعاقد والتواصل مع الشركة حال حدوث أي أزمات.وكانت قد

واقترب الاتحاد من التعاقد مع الشركة الإسبانية التي عرضت تطبيق التقنية لمدة سنة بنظام الايجار مقابل مليون يورو، على أن تطبق التقنية في 360 مباراة بالمسابقات المختلفة.



ويزيد من احتماليات التعاقد مع هذه الشركة وجود مكتب لها في مصر مما يسهل من إجراءات التعاقد والتواصل مع الشركة حال حدوث أي أزمات.



وكانت قد قررت لجنة الحكام بوقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، حيث التقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، بالحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة في حضور جمال الغندور، وشهدت الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

