الكاف يوافق على طلب الجبلاية بخصوص افتتاح كأس الأمم

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

اتحاد الكرة

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، على إقامة مباراة واحدة تجمع بين المنتخب الوطني ومالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وطلب اتحاد الكرة الاكتفاء بمباراة واحدة بعدما وجد أن الكاف يرغب في إقامة مباراتين في الساعة الخامسة والثامنة مساء يوم 8 نوفمبر المقبل، لكن مسئولي اتحاد الكرة طلبوا من الكاف الاكتفاء بمباراة واحدة خاصة وأن ترتيبات إقامة مباراة الافتتاح من حضور جماهيري وحضور مسئولين في الدولة بجانب برنامج الافتتاح ذاته سيستهلك الكثير من الوقت.

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين الثامن و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.ويقيم المنتخب الوطني حاليا معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا في مباراة ودية يوم 13 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.ولم

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين الثامن و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.



ويقيم المنتخب الوطني حاليا معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا في مباراة ودية يوم 13 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.



ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر انجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.



وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا وساحل العاج وزامبيا.

