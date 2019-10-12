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بومبيو: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
بومبيو
بومبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا. وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". ومضى: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".
واستطرد: "نستخدم أدواتنا الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناعهم وقف هذا النشاط".وبسؤاله عن سبب سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا، قال بومبيو "تركيا السبب، لقد أرسلت تركيا قوات كبيرة عبر الحدود إلى سوريا، ومساء الأحد كان واضحا أن أردوغان ذاهب إلى هناك، كان لدينا عدد قليل من الأفراد هناك أقل من 60
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الشرطة-الأمريكية (2)

فصل الكهرباء عن 1.9 مليون مواطن في ولاية كاليفورنيا

قررت شركة "بي جي أند إي" المشغلة لمرفق الكهرباء في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية اليوم الجمعة قطع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة من الولاية تجنبا لإندلاع حرائق الغابات، وذلك خلال تعرض الولاية لموجة رياح عاتية، مما يعرض نحو 1.9 مليون مواطن للعيش في الظلام. وقال المدير التنفيذي للشركة بيل جونسون حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، "يجب علينا أن ننتظر حتى يمر هذا الطقس السيئ. علينا أن نقوم بفحص خطوط الكهرباء التي يبلغ طولها 25 ألف ميلا بعد انتهاء موجة الرياح، وبعد التأكد من سلامتها سنقوم بإعادة التيار الكهربائي بالولاية".
ترامب (2)

الرفض واضح.. تأكيد موقف ترامب من العدوان التركي على سوريا

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تصريحات صحفية، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على الأراضي السورية، وقالت اليوم الخميس: "أنهينا للتو مشاوراتِنا بشأن سوريا، وكما أوضح الرئيس ترامب بشكل واضح بما يكفي، فإن الولايات المتحدة لم تؤيد بأي شكل قرار تركيا بشن هجوم عسكري شمال شرقي سوريا"، وحذّرت كرافت من عواقب الاعتداء التركي على الجماعات العرقية في سوريا، وخطر أن يتسبب هذا الهجوم في أن "تستغل داعش هذه الأعمال التركية لإعادة ترتيب نفسها من جديد"، بحسب "سي إن إن".
اردوغان-وترامب (1)

بعد غزو سوريا.. تركيا على بعد خطوات من جحيم اقتصادي

بدا غزو أنقرة لمواقع شمال وشرق سوريا، بمثابة فصل جديد للأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي قد يُشكل تهديدًا واضحًا على المستوى الاقتصادي والسياسي لأنقرة في المستقبل القريب. الرئيس الأمريكي يدرك مدى قدرته على إيلام تركيا بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي بالأخص، لا سيما أنه له تجربة سابقة على مدى العام الماضي، لم تستطع حتى الآن أنقرة أن تستفيق من ضرباتها، رغم مرور ما يزيد على عام كامل على الضربات الاقتصادية لتركيا.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: لم نعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا. فيما أوضحت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الخميس، أن بومبيو أدلى بهذا التصريح دفاعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الدعم العسكري الذي تقدمه للقوات الكردية في سوريا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتزامن مع قيام تركيا بغزو الجزء الشمالي من البلاد وطرد العناصر الكردية منه. يذكر أن ترامب أعلن، يوم الأحد الماضي، انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا عقب إجرائه مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
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العدوان -التركي -على -سوريا

اتفاق أمريكي أوروبي على معاقبة تركيا

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، توقعت الأوساط السياسية الدولية أن تتجه بعض القوى العالمية المؤثرة لاستخدام كارت العقوبات لمواجهة الأطماع التركية من وراء غزو شمال شرق سوريا، لا سيما بعد أن أدت ضربات أنقرة لسقوط مدنيين. وعلى الرغم من غياب التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، فإن كليهما أكد ضرورة التصدي للغزو التركي عن طريق العقوبات الاقتصادية، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي بشكل واضح على المستوى السياسي.
العدوان -التركي -على -سوريا

أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
قصف-سوريا

بعد 3 أيام فقط.. 100 ألف نازح بسبب العدوان التركي على سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 100 ألف شخص، تركوا منازلهم في شمال شرق سوريا، حيث يتزايد عدد من يلوذون بالملاجئ والمدارس في أعقاب العدوان العسكري التركي في المنطقة هذا الأسبوع، وقالت المنظمة الدولية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن الأثر الإنساني للعملية العسكرية التركية في سوريا ملموس بالفعل، وتابعت: "غادر ما يقدر بـ100 ألف شخص منازلهم بالفعل، ورغم أنه تم إيواء معظمهم في المجتمعات المضيفة، إلا أن أعدادًا متزايدة منهم ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء الجماعية والمدارس في الحسكة وتل تمر".
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: لم نعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا. فيما أوضحت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الخميس، أن بومبيو أدلى بهذا التصريح دفاعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الدعم العسكري الذي تقدمه للقوات الكردية في سوريا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتزامن مع قيام تركيا بغزو الجزء الشمالي من البلاد وطرد العناصر الكردية منه. يذكر أن ترامب أعلن، يوم الأحد الماضي، انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا عقب إجرائه مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
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