بومبيو: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا. وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". ومضى: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".

واستطرد: "نستخدم أدواتنا الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناعهم وقف هذا النشاط".وبسؤاله عن سبب سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا، قال بومبيو "تركيا السبب، لقد أرسلت تركيا قوات كبيرة عبر الحدود إلى سوريا، ومساء الأحد كان واضحا أن أردوغان ذاهب إلى هناك، كان لدينا عدد قليل من الأفراد هناك أقل من 60