رياضة

كوتينيو يعجل من رحيل مولر عن بايرن ميونيخ

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
يبدو أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، سيتسبب في رحيل الألماني توماس مولر عن صفوف فريق بايرن ميونيخ، ومنذ انتقال كوتينيو إلى البايرن قادمًا من برشلونة الصيف الماضي، حجز مكانه في التشكيل الأساسي على حساب مولر، حيث جلس الأخير على مقاعد البدلاء في آخر 5 مباريات، ويرغب مولر البالغ من العمر 30 عامًا، في الرحيل عن صفوف العملاق البافاري، بسبب ندرة مشاركاته، ويتواجد اسمه بالفعل على رادار العديد من الأندية الإنجليزية مثل مانشستر يونايتد، إلى جانب ليفربول الذي حاول ضمه من قبل في عام 2017.
ويبدو أن مولر سيعاني كثيرًا في حال انتقل إلى ليفربول، من أجل حجز مكان له في التشكيل الاساسي، في ظل التواجد الثلاثي المدمر محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.وحاول يورجن كلوب التعاقد مع مولر في صيف 2017، إلا أن إدارة بايرن ميونيخ رفضات في ذلك التوقيت الاستماع إلى أي عروض.ولم يمثل مولر طوال مسيرته
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محمد-صلاح (2)

رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
جروس (1)

أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
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مانشستر سيتي‎

السيتي يبحث عن مطاردة ليفربول أمام وولفر هامبتون

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره وولفر هامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يوجد وولفر هامبتون في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 6 مباريات مقابل انتصارين لوولفر هامبتون، وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل السيتي في تلك اللقاءات 21 هدفًا مقابل 11 هدفًا لوولفر هامبتون.
ليفربول - تشيلسي (4)

ليفربول يواجه أرسنال ويونايتد مع تشيلسي بكأس الرابطة

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي أجريت عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وروكدال، بفوز الأول على ملعبه، بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، عن مواجهة نارية، تجمع بين فريق ليفربول نظيره أرسنال، والتي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فيما سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ويستضيف أستون فيلا في ملعبه نظيره ولفرهامبتون، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون على ملعب الإمارات.
يورجن كلوب

حلم كلوب (1).. حكاية خطاب مضحك ومحرج

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune" كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:
ليفربول -وتشيلس (2)

ليفربول يقص شريط كأس الرابطة أمام ميلتون

تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من خلال إقامة 8 مباريات، وسيكون الظهور الأبرز اليوم لفريق ليفربول، صاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب المسابقة بواقع 8 مرات من قبل، آخرها في موسم 2011- 2012، وذلك عندما يرحل لمواجهة فريق ميلتون كينز دونز على ملعب إم كي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويبحث رجال يورجن كلوب عن التقدم هذا الموسم في تلك البطولة، خاصة أن الريدو ودع كأس الرابطة الموسم الماضي بالخسارة من نفس هذا الدور أمام تشيلسي.
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