كوتينيو يعجل من رحيل مولر عن بايرن ميونيخ

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

فيليب كوتينيو

يبدو أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، سيتسبب في رحيل الألماني توماس مولر عن صفوف فريق بايرن ميونيخ، ومنذ انتقال كوتينيو إلى البايرن قادمًا من برشلونة الصيف الماضي، حجز مكانه في التشكيل الأساسي على حساب مولر، حيث جلس الأخير على مقاعد البدلاء في آخر 5 مباريات، ويرغب مولر البالغ من العمر 30 عامًا، في الرحيل عن صفوف العملاق البافاري، بسبب ندرة مشاركاته، ويتواجد اسمه بالفعل على رادار العديد من الأندية الإنجليزية مثل مانشستر يونايتد، إلى جانب ليفربول الذي حاول ضمه من قبل في عام 2017.

ويبدو أن مولر سيعاني كثيرًا في حال انتقل إلى ليفربول، من أجل حجز مكان له في التشكيل الاساسي، في ظل التواجد الثلاثي المدمر محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.وحاول يورجن كلوب التعاقد مع مولر في صيف 2017، إلا أن إدارة بايرن ميونيخ رفضات في ذلك التوقيت الاستماع إلى أي عروض.ولم يمثل مولر طوال مسيرته

ويبدو أن مولر سيعاني كثيرًا في حال انتقل إلى ليفربول، من أجل حجز مكان له في التشكيل الاساسي، في ظل التواجد الثلاثي المدمر محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.



وحاول يورجن كلوب التعاقد مع مولر في صيف 2017، إلا أن إدارة بايرن ميونيخ رفضات في ذلك التوقيت الاستماع إلى أي عروض.



ولم يمثل مولر طوال مسيرته التي بدأت في عام 2008 سوى نادي بايرن ميونيخ، وتوح مولر مع العملاق البافاري بلقب الدوري الألماني 8 مرات وبلقب كأس ألمانيا 5 مرات وبالسوبر الألماني 5 مرات أيضًا، إلى جانب تتويجه بلقب وحيد في كل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.



وخاض مولر مع بايرن ميونيخ 495 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 186 هدفًا.