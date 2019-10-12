استاد القاهرة يستضيف ودية مصر وجنوب إفريقيا

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

استاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية، على إقامة الودية الثانية لمنتخب مصر الأوليمبي مع جنوب إفريقيا، باستاد القاهرة الدولي غدًا الأحد. وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين الثامن و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر انجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.

وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا وساحل العاج وزامبيا.وأقيمت الودية الأولى أمس بملعب الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط

وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا وساحل العاج وزامبيا.



وأقيمت الودية الأولى أمس بملعب الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفراعنة عن طريق أحمد ياسر ريان فيما انتهى الشوط الثاني بنفس النتيجة واستطاع المنتخب المصري أن يحافظ على تقدمه بهدف دون رد.



وشهدت المباراة طرد محمد صادق لاعب المنتخب الأوليمبي وعنف شوقي غريب لاعبه إمام عاشور بسبب فرديته الزائدة، فيما طالب مدرب جنوب أفريقيا، نظيره شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي، بإشراك لاعب بدلًا من محمد صادق الذي تعرض للطرد بعد حصوله على إنذارين.

