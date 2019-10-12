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رئيس النواب: نقدر مواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية

تحرير:أ.ش.أ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
علي عبد العال
علي عبد العال
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات "المصرية - الصربية" على الأصعدة كافة، وخاصة على الصعيد البرلماني، معربا عن تقديره لمواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منوها بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في هذا المجال. ورحب عبد العال خلال اجتماعه بمقر الجمعية الوطنية فى بلجراد مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية مايا جويكوفيتش على هامش زيارته لصربيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي - بعقد مشاورات مصرية صربية برلمانية حول مكافحة الإرهاب الدولي في النواحي التي تدخل في اختصاص البرلمان.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن شكره لرئيس الجمعية الوطنية الصربية على حفاوة الاستقبال، مهنئاً البرلمان الصربي على حسن تنظيم أعمال اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي.وشدد عبدالعال على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة؛ مشيرا إلى محاور برنامج
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سامح-شكرى

شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
سد النهضة

مقترح برلماني بعمل مجرى مائي لمواجهة سد النهضة

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري والموارد المائية، بموجبه يتم عمل مجرى مائي يبدأ من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، حيث من المحتمل أن تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات التبخر والجفاف.
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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء «جامعة الحياة»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر السيسي القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.
القوات-البحرية-المصرية

مصر وكوريا الجنوبية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، اليوم السبت، بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وتضمن التدريب البحري تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية. ووافق البرلمان على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من النواحي الدستورية، وذلك للجان النوعية. وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ200 مليون دولار، الموقع في 5 مايو 2019.
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
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مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
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عبد العال: رئيس الوزراء في البرلمان غدًا لإلقاء بيان

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدًا الثلاثاء، لإلقاء بيان أمام البرلمان حول أداء الحكومة، جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
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