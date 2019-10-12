رئيس النواب: نقدر مواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية

تحرير:أ.ش.أ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

علي عبد العال

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات "المصرية - الصربية" على الأصعدة كافة، وخاصة على الصعيد البرلماني، معربا عن تقديره لمواقف صربيا الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منوها بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في هذا المجال. ورحب عبد العال خلال اجتماعه بمقر الجمعية الوطنية فى بلجراد مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية مايا جويكوفيتش على هامش زيارته لصربيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي - بعقد مشاورات مصرية صربية برلمانية حول مكافحة الإرهاب الدولي في النواحي التي تدخل في اختصاص البرلمان.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن شكره لرئيس الجمعية الوطنية الصربية على حفاوة الاستقبال، مهنئاً البرلمان الصربي على حسن تنظيم أعمال اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي.وشدد عبدالعال على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة؛ مشيرا إلى محاور برنامج