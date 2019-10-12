رياضة

فيدال: برشلونة جائع للتتويج بكل الألقاب

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
برشلونة
برشلونة
تحدث متوسط ميدان برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال عن نجم الفريق ليونيل ميسي، واصفًا إياه باللاعب الفضائي في ظل المستويات الاستثنائية التي قدمها مع العملاق الكتالوني في السنوات الأخيرة، مؤكدًا كونه اللاعب الأفضل في العالم، وتطرق فيدال للحديث عن أنطوان جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا: "الوصول إلى أعلى مستوى والتكيف مع الفريق يكلفه الكثير، فهو قادم من فريق يلعب بشكل مختلف جدا، ولكن أنطوان يملك الكثير من الكفاءة، ونحن نعلم أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".
وأضاف فيدال: "أريد حصد كل الألقاب، وبرشلونة فريق يريد الفوز بدوري الأبطال والليجا والكأس، وأعلم أن الأمور ستكون صعبة، لكنْ لدينا لاعبون قادرون على تحقيق ذلك". وعن مباراة إنتر ميلان، أوضح: "لا أعرف هل غيرت هذه المباراة الأمور بالنسبة لي، ولكنني شعرت براحة كبيرة، وحين أدخل لأرض الملعب أفكر فقط في تقديم
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رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
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أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
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أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
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ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
برشلونة‎

كيف علق فالفيردي على تعادل برشلونة مع دورتموند؟

أعرب المدرب إيرنيستو فالفيردي عن رضاه بعد تعادل فريقه برشلونة أمام بروسيا دورتموند سلبيا، أمس، في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد عانينا كثيرًا، يجب أن ندرس الأمر، لأننا كنا نعلم ما يمكن أن يحدث، لكن دورتموند لعب بخطورة كبيرة، افتقرنا إلى العمق في الأمتار الأخيرة، لم يكن لدينا العديد من الفرص للتسجيل مثل دورتموند، اليوم سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لنا، ولكنها كانت مباراة معقدة لأنهم يدافعون بشكل قوي في ملعبهم".
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جريزمان يصرح برضاه عن التعادل أمام دورتموند

تعادل برشلونة أمس سلبيا مع بروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأعرب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن رضاه عن تلك النتيحة قائلًا، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مارك أندريه تير شتيجن تصدى لركلة جزاء، وتصدى لكرات أخرى غاية في الأهمية، وبدورنا فشلنا في هز الشباك، وهو الأمر الذي يجب علينا تحسينه، ولكن في النهاية خرجنا بنقطة ثمينة. اللعب خارج ملعبنا أمر مختلف، فالجماهير تمارس ضغوطا أكبر ويلعب الخصم في ملعبه بثقة أكبر، وكان من الصعب علينا خلق الفرص والتسجيل".
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