فيدال: برشلونة جائع للتتويج بكل الألقاب

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

برشلونة

تحدث متوسط ميدان برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال عن نجم الفريق ليونيل ميسي، واصفًا إياه باللاعب الفضائي في ظل المستويات الاستثنائية التي قدمها مع العملاق الكتالوني في السنوات الأخيرة، مؤكدًا كونه اللاعب الأفضل في العالم، وتطرق فيدال للحديث عن أنطوان جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا: "الوصول إلى أعلى مستوى والتكيف مع الفريق يكلفه الكثير، فهو قادم من فريق يلعب بشكل مختلف جدا، ولكن أنطوان يملك الكثير من الكفاءة، ونحن نعلم أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف فيدال: "أريد حصد كل الألقاب، وبرشلونة فريق يريد الفوز بدوري الأبطال والليجا والكأس، وأعلم أن الأمور ستكون صعبة، لكنْ لدينا لاعبون قادرون على تحقيق ذلك". وعن مباراة إنتر ميلان، أوضح: "لا أعرف هل غيرت هذه المباراة الأمور بالنسبة لي، ولكنني شعرت براحة كبيرة، وحين أدخل لأرض الملعب أفكر فقط في تقديم