شريف إكرامي يكشف حقيقة عدم اقتناع فايلر به

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

شريف إكرامي

يرى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، أن انتقاله للزمالك صعب للغاية، حتى مع عدم مشاركته مع القلعة الحمراء لمدة تقترب من العام ونصف. وقال شريف إكرامي: "الحديث عن انتقالي للزمالك غير منطقي تماما، أنا حالة خاصة ولا يمكن أن ألعب للزمالك مثلما هو حال حازم إمام، الذي كان من الصعب عليه أن يلعب للأهلي، وأنا مستمر مع الأهلي حتى يقرر النادي الاستغناء عني، عدا ذلك أنا لاعب بالفريق لدي طموح كبيرة لاسترداد مكانتي بالتشكيل الأساسي للأهلي ومنتخب مصر وأخوض التدريبات بكل قوة، وما تردد عن عدم اقتناع فايلر بي أمر غير صحيح على الإطلاق".

وعن جلوسه بديلا قال إكرامي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "ليس سهلا أن تجلس بديلا بعد 9 مواسم من المشاركة أساسيا، لكن رحيلي عن الأهلي لهذا السبب غير مطروح، أعمل بجد لاستعادة موقعي في تشكيل الفريق بكل تنافس شريف". وتابع حارس الأهلي: "علاقتي بالأهلي مستقرة، لأنني في بيتي، وهذا لا يتعارض مع طموحي

وعن جلوسه بديلا قال إكرامي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "ليس سهلا أن تجلس بديلا بعد 9 مواسم من المشاركة أساسيا، لكن رحيلي عن الأهلي لهذا السبب غير مطروح، أعمل بجد لاستعادة موقعي في تشكيل الفريق بكل تنافس شريف".



وتابع حارس الأهلي: "علاقتي بالأهلي مستقرة، لأنني في بيتي، وهذا لا يتعارض مع طموحي في المشاركة أو كوني موظفا أقبل بعدم اللعب، لكن لا خيار آخر سوى البقاء في النادي الأهلي حتى انتهاء مسيرتي".



وواصل شريف إكرامي: "طوال مسيرتي المقبلة في الملاعب سأظل أستهدف العودة لموقعي في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر مرة أخرى، ووجودي داخل الأهلي وعلاقتي بالمسؤولين مستقرة رغم عدم المشاركة. وذلك لأنني في بيتي".

