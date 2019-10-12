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إيران: هجوم تركيا على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف أنقرة

تحرير:أ.ش.أ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
تركيا
تركيا
قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الهجوم التركي على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف تركيا الأمنية الحدودية. وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، "أن ما نحتاجه اليوم هو الحوار الداخلي السوري وصياغة الدستور السوري الجديد والانتخابات القادمة التي نأمل أن تُجرى في عام 2021". وتابع: "أعتقد بأن تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد يعد خطوة أولى ومهمة ينبغي أن تتبعها إجراءات جادة من ضمنها خفض التوتر"، مشيرًا إلى أن طهران تتفهم مطلب تركيا لتوفير الأمن على حدودها الجنوبية، غير أنه قال إن الأمن لا يمكن توفيره عبر الهجوم على سوريا.?
وأضاف: "أنني لا أعتقد بأن يتمكن الأتراك من تحقيق الأمن لأنفسهم عبر الهجوم على دولة أخرى، ولا أعتقد بأن يؤدي العنف إلى سبيل الحل السياسي الذي سعت إيران وتركيا وروسيا إلى تحقيقه في سوريا.وأفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة
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صحف-سودانية

الصحف العربية: العقوبات تنتظر تركيا بعد غزو سوريا

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، العملية العسكرية التركية في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، وطالعتنا الصحف على التوجه الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا، كما استعرضت الانفجار الذي شهدته ناقلة إيرانية. في افتتاحيتها تحت عنوان "معارك عنيفة شرق الفرات.. وترامب يسمح بمعاقبة أنقرة" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أفاد أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يسمح بتنفيذ عقوبات جديدة مهمة للغاية ضد تركيا، في حال لم تلتزم أنقرة بالخطوط التي حددها ترامب للهجوم العسكري في شمال شرقي سوريا.
العدوان -التركي -على -سوريا

أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
قوات-امريكية

أمريكا تعلن إرسال عدد كبير من قواتها إلى السعودية

أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إرسال عدد كبير من القوات إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن منطقة الخليج، بعدما أثبتت الأدلة وقوف طهران وراء الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في بقيق والخريص، في الرابع عشر من سبتمبر الماضي، وأوضح النتاجون، في بيان رسمي، أنه سيتم نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، مشيرا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، بحسب رويترز.
عبدالله حمدوك

السودان: تعيين امرأة رئيسة للقضاء يؤكد التزامنا بالتغيير الشامل

قال رئيس الوزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية كأول امراة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا تجاه تحقيق التغيير الشامل . وكان مجلس السيادة في السودان أعلن تسمية القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما. وأكد حمدوك - في تعليق اليوم الجمعة على هذا القرار، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في السودان، مضيفا: "لا شك أننا دائما ننظر إلى المستقبل وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة) واقعا نعيشه في بلادنا العظيمة".
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مايك-بومبيو

بومبيو: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا. وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". ومضى: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".
العدوان -التركي -على -سوريا

اتفاق أمريكي أوروبي على معاقبة تركيا

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، توقعت الأوساط السياسية الدولية أن تتجه بعض القوى العالمية المؤثرة لاستخدام كارت العقوبات لمواجهة الأطماع التركية من وراء غزو شمال شرق سوريا، لا سيما بعد أن أدت ضربات أنقرة لسقوط مدنيين. وعلى الرغم من غياب التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، فإن كليهما أكد ضرورة التصدي للغزو التركي عن طريق العقوبات الاقتصادية، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي بشكل واضح على المستوى السياسي.
العدوان -التركي -على -سوريا

أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
قصف-سوريا

بعد 3 أيام فقط.. 100 ألف نازح بسبب العدوان التركي على سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 100 ألف شخص، تركوا منازلهم في شمال شرق سوريا، حيث يتزايد عدد من يلوذون بالملاجئ والمدارس في أعقاب العدوان العسكري التركي في المنطقة هذا الأسبوع، وقالت المنظمة الدولية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن الأثر الإنساني للعملية العسكرية التركية في سوريا ملموس بالفعل، وتابعت: "غادر ما يقدر بـ100 ألف شخص منازلهم بالفعل، ورغم أنه تم إيواء معظمهم في المجتمعات المضيفة، إلا أن أعدادًا متزايدة منهم ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء الجماعية والمدارس في الحسكة وتل تمر".
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