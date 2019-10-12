مشروع بيكهام يقرب سواريز من الرحيل عن برشلونة

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

لويس سواريز

يبدو أن أيام المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بات قليلة مع برشلونة، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع صفوف البرسا، ويُعد سواريز ضمن 4 لاعبين في صفوف برشلونة، تنتهي عقودهم في صيف 2021، بجانب أرتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش وليونيل ميسي، والأخير يحق له الرحيل مجانًا لأي ناد غير أوروبي في يونيو 2020 المقبل، وجدد سواريز عقده مع برشلونة في عام 2017 حتى عام 2021، ومه نهاية عقده سيكون عمره 34 عامًا، وبالتالي قد يقرر حينها إنهاء مسيرته في دوري أقل قوة من الدوري الإسباني، وذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسباني إلى اهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي بلويس سواريز، وهو النادي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والذي يرغب في بناء مشروع جديد، قبل مشاركة الفريق في الدوري الأمريكي للمرة الأولى في شهر مارس المقبل". وقدم سواريز مسيرة تاريخية بقميص برشلونة، منذ انضمامه من صفوف ليفربول عام 2014،

وأشارت الصحيفة الإسباني إلى اهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي بلويس سواريز، وهو النادي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والذي يرغب في بناء مشروع جديد، قبل مشاركة الفريق في الدوري الأمريكي للمرة الأولى في شهر مارس المقبل".



وقدم سواريز مسيرة تاريخية بقميص برشلونة، منذ انضمامه من صفوف ليفربول عام 2014، حيث سجل 183 هدفا خلال 255 مباراة ليُعادل رقم جوسيب ساميتيير كأحد أبرز الهدافين في تاريخ البارسا، وخلف كوبالا (194 هدفا)، وسيزار (232 هدفا)، وليونيل ميسي (604 أهداف).



وتوج سواريز مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني 4 مرات وكأس ملك إسبانيا 4 مرات أيضًا، كما توج بالسوبر الإسباني مرتين، إلى جانب التتويج بلقب وحيد في كل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.