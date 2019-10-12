رياضة

مشروع بيكهام يقرب سواريز من الرحيل عن برشلونة

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
لويس سواريز
لويس سواريز
يبدو أن أيام المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بات قليلة مع برشلونة، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع صفوف البرسا، ويُعد سواريز ضمن 4 لاعبين في صفوف برشلونة، تنتهي عقودهم في صيف 2021، بجانب أرتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش وليونيل ميسي، والأخير يحق له الرحيل مجانًا لأي ناد غير أوروبي في يونيو 2020 المقبل، وجدد سواريز عقده مع برشلونة في عام 2017 حتى عام 2021، ومه نهاية عقده سيكون عمره 34 عامًا، وبالتالي قد يقرر حينها إنهاء مسيرته في دوري أقل قوة من الدوري الإسباني، وذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة الإسباني إلى اهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي بلويس سواريز، وهو النادي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والذي يرغب في بناء مشروع جديد، قبل مشاركة الفريق في الدوري الأمريكي للمرة الأولى في شهر مارس المقبل". وقدم سواريز مسيرة تاريخية بقميص برشلونة، منذ انضمامه من صفوف ليفربول عام 2014،
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محمد-صلاح (2)

رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
جروس (1)

أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
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تير شتيجن حارس برشلونة

برشلونة يسعى لتجديد عقد حارسه تير شتيجن

ترغب إدارة برشلونة في بدء المفاوضات من أجل تجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع العملاق الكتالوني في الآونة الأخيرة، وكان تير شتيجن قد وقع على عقد جديد مع برشلونة في صيف 2017، يمتد حتى يونيو 2022، وخاض الحارس الألماني مباراته رقم 200 بقميص البلوجرانا ضد إشبيلية في الليجا، وعاش تير شتيجن فترة صعبة في بداية مسيرته مع البارسا، حيث كان بديلا للتشيلي كلاوديو برافو، واستغل رحيله لمانشستر سيتي ليحظى بمكانه في التشكيلة الأساسية منذ موسم 2016- 2017.
سواريز (2)

سواريز يغيب عن أوروجواي في فترة التوقف الدولية

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن تأكد غياب مهاجمه لويس سواريز عن صفوف منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولية المقبلة، وذلك بعد اتفاق كل من الجهاز الطبي للعملاق الكتالوني ونظيره في منتخب أوروجواي، على بقاء سواريز في برشلونة للقيام بالعلاج الطبي، ويأتي ذلك بعد العرض المميز الذي قدمه سواريز يوم الأربعاء الماضي في قيادته للبارسا لتحقيق فوز ثمين على حساب إنتر الإيطالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
برشلونة

برشلونة يقلب الطاولة على إنتر ميلان في دوري الأبطال

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، والتي استضافها ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني. بادر فريق إنتر ميلان الإيطالي في التسجيل مبكرًا في الشباك الكتالونية عن طريق لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة الثالثة من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف.
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
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