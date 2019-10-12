شريف إكرامي: الشناوي وعواد وبسام الأفضل في مصر

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

شريف إكرامي

يرى شريف إكرامي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن تصريحات بعض المسئولين تسببت في ازدياد حالة الاحتقان بين جماهير القلعة الحمراء والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر". وقال حارس الأهلي: "التعصب وصل لمرحلة متقدمة بين الجمهورين، التصريحات من بعض المسئولين زادت من حالة الاحتقان، ووصلنا لمرحلة خطيرة، وعلاقة الأهلي مع الزمالك تنافسية بقوة كبيرة جدا داخل الملعب، وخارج الملعب يغلفها الاحترام دائما، لكن في الآونة الأخيرة اهتزت العلاقة خارج الملعب بشكل ملحوظ".

وتحدث إكرامي عن ثلاثي المنتخب قائلا: "انضمام الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام لمنتخب مصر مستحق للغاية، فهم الأفضل في مصر فى الوقت الحالي، إلى جانب أحمد الشناوي الذي يغيب للإصابة". وواصل حارس الأهلي: "طوال مسيرتي المقبلة في الملاعب سأظل أستهدف العودة لموقعي في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر مرة أخرى،

وتحدث إكرامي عن ثلاثي المنتخب قائلا: "انضمام الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام لمنتخب مصر مستحق للغاية، فهم الأفضل في مصر فى الوقت الحالي، إلى جانب أحمد الشناوي الذي يغيب للإصابة".



وواصل حارس الأهلي: "طوال مسيرتي المقبلة في الملاعب سأظل أستهدف العودة لموقعي في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر مرة أخرى، ووجودي داخل الأهلي وعلاقتي بالمسؤولين مستقرة رغم عدم المشاركة. وذلك لأنني في بيتي".



وتابع شريف إكرامي: "أنا مستمر مع الأهلي حتى يقرر النادي الاستغناء عني، عدا ذلك أنا لاعب بالفريق لدي طموح كبيرة لاسترداد مكانتي بالتشكيل الأساسي للأهلي ومنتخب مصر وأخوض التدريبات بكل قوة، وما تردد عن عدم اقتناع فايلر بي أمر غير صحيح على الإطلاق".

