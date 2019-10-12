رياضة

شريف إكرامي: الشناوي وعواد وبسام الأفضل في مصر

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
يرى شريف إكرامي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن تصريحات بعض المسئولين تسببت في ازدياد حالة الاحتقان بين جماهير القلعة الحمراء والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر". وقال حارس الأهلي: "التعصب وصل لمرحلة متقدمة بين الجمهورين، التصريحات من بعض المسئولين زادت من حالة الاحتقان، ووصلنا لمرحلة خطيرة، وعلاقة الأهلي مع الزمالك تنافسية بقوة كبيرة جدا داخل الملعب، وخارج الملعب يغلفها الاحترام دائما، لكن في الآونة الأخيرة اهتزت العلاقة خارج الملعب بشكل ملحوظ".
وتحدث إكرامي عن ثلاثي المنتخب قائلا: "انضمام الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام لمنتخب مصر مستحق للغاية، فهم الأفضل في مصر فى الوقت الحالي، إلى جانب أحمد الشناوي الذي يغيب للإصابة". وواصل حارس الأهلي: "طوال مسيرتي المقبلة في الملاعب سأظل أستهدف العودة لموقعي في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر مرة أخرى،
اقرأ المزيد
محمد-صلاح (2)

رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
جروس (1)

أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
اقرأ المزيد من الأخبار
الأهلى -واطلع برة (13)

«الأهلي VS فرق زيمبابوي».. فوز الأحمر بنسبة 80%

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وشارك الثنائي أحمد حسن، أسطورة المنتخب الوطني والأهلي والزمالك السابق، ومحمد شوقي نجم الفراعنة والقلعة الحمراء السابق، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة.
الأهلي-و كانو-سبورت (5)

ماذا قدم الأهلي أمام الهلال في دوري الأبطال؟

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وسبق أن التقي الأهلي بنظيره الهلال السوداني في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين بينما خسر مواجهتين، وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتين. المواجهة التي من المقرر أن تجمع الفريقين في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية والمقرر لها 6-7 ديسمبر المقبل تحمل رقم 7 في تاريخ مواجهات الفريقين.
رمضان صبحي الاهلي حسين الشحات مجدي قفشة رامي ربيعة

تاريخ مواجهات الأهلي مع النجم في دوري الأبطال

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت في السادس من أكتوبر، عن وجود النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي. وسبق للأهلي أن التقى بالنجم الساحلي في إطار منافسات دوري الأبطال في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف المارد الأحمر في مواجهتين وانتهت مواجهتان بفوز النجم الساحلي بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة مواجهتين. وتعد المواجهة المقبلة بين الفريقين هي الأولى التي تجمعهما في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال حيث جاءت جميع مواجهات الفريقين السابقة بالبطولة في الأدوار الإقصائية.
الأهلى -واطلع برة (13)

اليوم.. الأهلي يتسلّم درع الدوري في احتفالية كُبرى

يُقام مساء اليوم الخميس، حفل تكريم النادي الأهلي بأحد فنادق القاهرة بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي (2018-2019) للمرة الـ41 في تاريخ النادي، ويشهد حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة. ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]