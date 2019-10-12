جريزمان يفسر سبب عدم تسديده ركلة الجزاء أمام أيسلندا

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

أنطوان جريزمان

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأيسلندي أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بهدف نظيف بفضل ركلة الجزاء التي سجلها المهاجم أوليفيه جيرو، وذلك على الرغم من أن المكلف الأول بتنفيذ ركلات الجزاء في صفوف الديوك هو نجم برشلونة أنطوان جريزمان، وعن السبب وراء عدم تنفيذ جريزمان لركلة الجزاء، قال النجم الفرنسي في تصريحات لقناة "TF1" الفرنسية: "لم أقدر على تسديد ركلة الجزاء بعد تدخل لاعب أيسلندا بعنف ضدي، لكن من الجيد لنا، أن جيرو سجل هدفًا، وتحقق الأهم بتحقيق النقاط الثلاث".

وأضاف جريزمان: "كانت مباراة صعبة، لكن منتخب فرنسا بالكامل أدى بشكل مميز، وحصد الثلاث نقاط، ينتظرنا مواجهة مهمة للغاية على ملعبنا ووسط جماهيرنا أمام تركيا يوم الإثنين المقبل، لقد عانينا أمامهم في المباراة الأولى، وخسرنا بنتيجة (2-0)، لذا لابد من الاستعداد بجدية لمواجهة الأتراك". يذكر أن فرنسا تتقاسم

وأضاف جريزمان: "كانت مباراة صعبة، لكن منتخب فرنسا بالكامل أدى بشكل مميز، وحصد الثلاث نقاط، ينتظرنا مواجهة مهمة للغاية على ملعبنا ووسط جماهيرنا أمام تركيا يوم الإثنين المقبل، لقد عانينا أمامهم في المباراة الأولى، وخسرنا بنتيجة (2-0)، لذا لابد من الاستعداد بجدية لمواجهة الأتراك".



يذكر أن فرنسا تتقاسم صدارة المجموعة الثامنة برصيد 18 نقطة مناصفة مع تركيا، في الوقت الذي تحتل فيها أيسلندا المركز الثالث في المجموعة برصيد 12 نقطة.



وبدوره قال ديديه ديشامب مدرب فرنسا عن المباراة: "حققنا فوزنا الأول في أيسلندا، لكنه لم يتحقق بسهولة، وأضعنا أكثر من فرصة لإحراز الهدف الثاني، منتخب أيسلندا كان خطيرا في الكرات الثابتة، ونجحنا في العديد من الالتحامات المباشرة، كان بإمكاننا استغلال العديد من الفرص، لكننا خرجنا بانتصار جيد قبل مواجهة تركيا".