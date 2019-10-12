رياضة

جريزمان يفسر سبب عدم تسديده ركلة الجزاء أمام أيسلندا

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأيسلندي أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بهدف نظيف بفضل ركلة الجزاء التي سجلها المهاجم أوليفيه جيرو، وذلك على الرغم من أن المكلف الأول بتنفيذ ركلات الجزاء في صفوف الديوك هو نجم برشلونة أنطوان جريزمان، وعن السبب وراء عدم تنفيذ جريزمان لركلة الجزاء، قال النجم الفرنسي في تصريحات لقناة "TF1" الفرنسية: "لم أقدر على تسديد ركلة الجزاء بعد تدخل لاعب أيسلندا بعنف ضدي، لكن من الجيد لنا، أن جيرو سجل هدفًا، وتحقق الأهم بتحقيق النقاط الثلاث".
وأضاف جريزمان: "كانت مباراة صعبة، لكن منتخب فرنسا بالكامل أدى بشكل مميز، وحصد الثلاث نقاط، ينتظرنا مواجهة مهمة للغاية على ملعبنا ووسط جماهيرنا أمام تركيا يوم الإثنين المقبل، لقد عانينا أمامهم في المباراة الأولى، وخسرنا بنتيجة (2-0)، لذا لابد من الاستعداد بجدية لمواجهة الأتراك". يذكر أن فرنسا تتقاسم
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محمد-صلاح (2)

رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
جروس (1)

أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
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كانتي- تشيلسي

ديشامب يكشف عن مدى خطورة إصابة كانتي

استبعد مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، متوسط ميدان تشيلسي نجولو كانتي، عن مباراة أيسلندا أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بسبب الإصابة، التي المواجهة التي حسمها الديوك بهدف نظيف، وعن تلك الإصابة قال ديشامب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد شعر كانتي بآلام عضلية، ولم يكن مرتاحًا أثناء عمليات الإحماء، لذا اتخذت قرارًا باستبعاده، حتى لا تتفاقم الإصابة، لقد أشركت موسى سيسوكو، لأنه كان جاهزًا، لا أعتقد أن إصابة كانتي خطيرة، لكن لا يمكن حسم مشاركته في المباراة القادمة ضد تركيا".
برشلونة

فيدال: برشلونة جائع للتتويج بكل الألقاب

تحدث متوسط ميدان برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال عن نجم الفريق ليونيل ميسي، واصفًا إياه باللاعب الفضائي في ظل المستويات الاستثنائية التي قدمها مع العملاق الكتالوني في السنوات الأخيرة، مؤكدًا كونه اللاعب الأفضل في العالم، وتطرق فيدال للحديث عن أنطوان جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا: "الوصول إلى أعلى مستوى والتكيف مع الفريق يكلفه الكثير، فهو قادم من فريق يلعب بشكل مختلف جدا، ولكن أنطوان يملك الكثير من الكفاءة، ونحن نعلم أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

إيطاليا وإسبانيا يبحثان عن التأهل رسميًا لليورو

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها اليونان على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة 8:45 مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة، وتحتل إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد اليونان في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة لمواجهة البوسنة والهرسك الرابعة برصيد 7 نقاط على ملعب بيلينو بولي في تمام الساعة السادسة مساء.
جريزمان‎ (2)

سيميوني يعلق على وضع جريزمان في برشلونة

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عن وضع نجمه السابق في الفريق، أنطوان جريزمان، رفقة ناديه الجديد برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، وقال سيميوني في هذا الشأن: "لقد قابلت جريزمان منذ يومين، إنه سعيد ومن الواضح أنه الآن في المكان الذي يريده، جريزمان لاعب يملك موهبة وسيكون على ما يرام رفقة برشلونة، إنه شخص جيد ومتواضع، وسيعرف طريقه للاندماج داخل فريقه الجديد بشكل صحيح، جريزمان لا يتحدث كثيرًا، لكنه كثير المشاركات، وسوف يدخل ببطء في المجموعة ببرشلونة، إنه حاليا سعيد وليس لديَّ شك في أنه سيظهر بشكل جيد معهم".
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