رياضة

ديشامب يكشف عن مدى خطورة إصابة كانتي

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
نجولو كانتي
نجولو كانتي
استبعد مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، متوسط ميدان تشيلسي نجولو كانتي، عن مباراة أيسلندا أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بسبب الإصابة، التي المواجهة التي حسمها الديوك بهدف نظيف، وعن تلك الإصابة قال ديشامب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد شعر كانتي بآلام عضلية، ولم يكن مرتاحًا أثناء عمليات الإحماء، لذا اتخذت قرارًا باستبعاده، حتى لا تتفاقم الإصابة، لقد أشركت موسى سيسوكو، لأنه كان جاهزًا، لا أعتقد أن إصابة كانتي خطيرة، لكن لا يمكن حسم مشاركته في المباراة القادمة ضد تركيا".
وأوضح ديشامب أن مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، طلب منه قبل فترة التوقف الدولية عدم استدعاء كانتي بسبب معاناته من إصابة، وقال إنه إذا كان الأمر يسير كذلك، فسيطلب منه إشراك أوليفيه جيرو بصورة أكبر في مباريات تشيلسي المقبلة. وأضاف ديشامب: "لا يهمني التشكيك به، فهو مندمج مع منتخب فرنسا رغم قلة مشاركاته مع
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رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
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أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
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أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
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جريزمان يفسر سبب عدم تسديده ركلة الجزاء أمام أيسلندا

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأيسلندي أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بهدف نظيف بفضل ركلة الجزاء التي سجلها المهاجم أوليفيه جيرو، وذلك على الرغم من أن المكلف الأول بتنفيذ ركلات الجزاء في صفوف الديوك هو نجم برشلونة أنطوان جريزمان، وعن السبب وراء عدم تنفيذ جريزمان لركلة الجزاء، قال النجم الفرنسي في تصريحات لقناة "TF1" الفرنسية: "لم أقدر على تسديد ركلة الجزاء بعد تدخل لاعب أيسلندا بعنف ضدي، لكن من الجيد لنا، أن جيرو سجل هدفًا، وتحقق الأهم بتحقيق النقاط الثلاث".
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تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون برباعية في البريميرليج

تمكن فريق تشيلسي من الفوز على نظيره ساوثهامبتون، بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على استاد سانت ميريز، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). بداية المباراة جاءت هادئة نسبيا وسط انحصار للكرة في منتصف الملعب بدون أي خطورة، إلا أن تامي أبراهام قص شريط الأهداف للبلوز في الدقيقة 17، وواصل تشيلسي الأداء المتميز وتمكن الشاب ماسون ماونت من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من البرازيلي وليان.
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توخيل يزيد من الشكوك حول إصابة مبابي

شكك توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، في قدرة نجم الفريق كيليان مبابي على اللحاق بمعسكر المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولية المقبلة؛ وذلك بسبب معاناته من إصابة عضلية. وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان": "لا أعرف مدى إمكانية انضمام مبابي لمعسكر المنتخب، يجب أن أسأل المدير الرياضي ليوناردو (ماذا سنفعل؟)، ويجب أن يخضع كيليان للعلاج لعدة أيام، لكن يجب أيضًا الاستفسار عن الاتفاق بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وإدارة باريس سان جيرمان".
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ديشامب يعلق على مستوى جريزمان مع برشلونة

أعرب مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، عن عدم شعوره بالقلق من المستوى الذي يقدمه نجم الديوك أنطوان جريزمان، رفقة برشلونة، وقال ديشامب حسبما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الانتقال من نادٍ لآخر ليس سهلا، في أتلتيكو مدريد كان الفريق يدور حوله، لكنه لم يختر الراحة، فهو يعلم ذلك، أنطوان يكتشف نفسه مع فريق لديه فكر وعادات مختلفة، لقد انضم إلى ناد كبير، ويلعب في مركز مختلف مقارنةً بما يؤديه من مهام مع منتخب فرنسا. جريزمان لديه جهد وفير، ولكن مركزه في برشلونة بالتأكيد يجعله أقل تأثيرا مما كان عليه في أتلتيكو".
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