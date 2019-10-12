ديشامب يكشف عن مدى خطورة إصابة كانتي

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

نجولو كانتي

استبعد مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، متوسط ميدان تشيلسي نجولو كانتي، عن مباراة أيسلندا أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 بسبب الإصابة، التي المواجهة التي حسمها الديوك بهدف نظيف، وعن تلك الإصابة قال ديشامب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد شعر كانتي بآلام عضلية، ولم يكن مرتاحًا أثناء عمليات الإحماء، لذا اتخذت قرارًا باستبعاده، حتى لا تتفاقم الإصابة، لقد أشركت موسى سيسوكو، لأنه كان جاهزًا، لا أعتقد أن إصابة كانتي خطيرة، لكن لا يمكن حسم مشاركته في المباراة القادمة ضد تركيا".

وأوضح ديشامب أن مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، طلب منه قبل فترة التوقف الدولية عدم استدعاء كانتي بسبب معاناته من إصابة، وقال إنه إذا كان الأمر يسير كذلك، فسيطلب منه إشراك أوليفيه جيرو بصورة أكبر في مباريات تشيلسي المقبلة. وأضاف ديشامب: "لا يهمني التشكيك به، فهو مندمج مع منتخب فرنسا رغم قلة مشاركاته مع

وأوضح ديشامب أن مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، طلب منه قبل فترة التوقف الدولية عدم استدعاء كانتي بسبب معاناته من إصابة، وقال إنه إذا كان الأمر يسير كذلك، فسيطلب منه إشراك أوليفيه جيرو بصورة أكبر في مباريات تشيلسي المقبلة.



وأضاف ديشامب: "لا يهمني التشكيك به، فهو مندمج مع منتخب فرنسا رغم قلة مشاركاته مع تشيلسي، ويبقى دائمًا لاعبًا مهمًا لنا، ولم أتردد في إشراكه أساسيا، رغم أن وسام بن يدر قدم أداءً مميزًا منذ استدعائه".



واختتم: "وواصل "الفوز على منتخب أيسلندا بملعبه ليس سهلًا كما يتصور البعض، إنه فريق بدني قوي، لقد خلقنا 6 فرص، بينما لم يشكلوا أي خطورة علينا، إذا كان البعض يتصور أننا كنا في معاناة بهذه الأرقام، إذن أنا بخير".