مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب وعمرو الجنايني

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

محمود الخطيب وعمرو الجنايني

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تصريحاته في حفل تسليم درع الدوري، قائلًا إن الخطيب يلعب بالنار، وإنه سيلتزم بالمبادرة التي سبق وأعلنها بعدم التعرض للخطيب ولن يرد عليه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن محمود الخطيب ومسؤولي الأهلي يلعبون بالنار ويحاولون إثارة الفتن بين الجماهير، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء تستفز جماهير الزمالك بالأخبار حول التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق.

وانتقد مرتضى صمت عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت أمام ما تعرض له في حفل تسليم درع الدوري، وما وصفه بالإساءات والتجاوزات ضده متسائلا: "لماذا ذهب الجنايني لهذا الحفل إذا كان جمهور الأهلي سبه وهاجمه؟". ورفض مرتضى التعليق حول تعاقد الزمالك مع صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي أو إمكانية عودة محمود

وانتقد مرتضى صمت عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت أمام ما تعرض له في حفل تسليم درع الدوري، وما وصفه بالإساءات والتجاوزات ضده متسائلا: "لماذا ذهب الجنايني لهذا الحفل إذا كان جمهور الأهلي سبه وهاجمه؟".



ورفض مرتضى التعليق حول تعاقد الزمالك مع صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي أو إمكانية عودة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.



كما أعلن مرتضى منصور، عن خطأ إداري وقع فيه الاتحاد المصري لكرة القدم، بإرسال خطاب للأمن بتحديد 3 ملاعب رسمية بالقاهرة لاستضافة مباراة الفريق الأبيض مع جينراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر الجاري وهي القاهرة والسلام وبتروسبورت.



