رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب وعمرو الجنايني

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
محمود الخطيب وعمرو الجنايني
محمود الخطيب وعمرو الجنايني
هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تصريحاته في حفل تسليم درع الدوري، قائلًا إن الخطيب يلعب بالنار، وإنه سيلتزم بالمبادرة التي سبق وأعلنها بعدم التعرض للخطيب ولن يرد عليه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن محمود الخطيب ومسؤولي الأهلي يلعبون بالنار ويحاولون إثارة الفتن بين الجماهير، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء تستفز جماهير الزمالك بالأخبار حول التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق.
وانتقد مرتضى صمت عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت أمام ما تعرض له في حفل تسليم درع الدوري، وما وصفه بالإساءات والتجاوزات ضده متسائلا: "لماذا ذهب الجنايني لهذا الحفل إذا كان جمهور الأهلي سبه وهاجمه؟". ورفض مرتضى التعليق حول تعاقد الزمالك مع صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي أو إمكانية عودة محمود
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رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
جروس (1)

أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
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محمود-الخطيب (2)

مرتضى منصور: محمود الخطيب طول عمره ممثل

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: "لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
طارق-حامد

صدمة.. طارق حامد مهدد بالغياب عن القمة

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الدولي محمد عادل، أدان طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، في لقاء القلعة البيضاء أمام مصر المقاصة، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، على استاد السلام الدولي. واشتبك طارق مع حسني فتحي قائد فريق مصر المقاصة بعد نهاية اللقاء مباشرة، ومن ثم منح محمد عادل إنذارا للاعب حسني فتحي بينما حصل طارق حامد على البطاقة الصفراء الثانية ليتعرض للطرد.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).
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