مرتضى منصور يكشف أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينراسيون

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن بعض موظفي اتحاد الكرة هم سبب أزمة عدم تحديد ملعب مباراة الفريق أمام جينراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما طالب "كاف" الزمالك بضرورة تحديد ملعب المباراة التي ستقام يوم 24 من الشهر الجاري، بحد أقصى اليوم 12 أكتوبر. وقال مرتضى منصور: "حضرت اجتماعا أمنيا قرابة الساعتين ونصف من أجل مباراة الزمالك وجينراسيون، ومن افتعل الأزمة هو بعض المراهقين في اتحاد الكرة، في بداية البطولة يتم إرسال الملاعب الخاصة بكل ناد، نادي الزمالك اختار على الترتيب القاهرة وبترو سبورت وبرج العرب".

وأكمل: "تم استبعاد برج العرب حاليا بسبب المشكلة الأخيرة، وقمت بمخاطبة الاتحاد المصري بأن يقوم بإبلاغ الاتحاد الإفريقي بأن ملاعب الزمالك في القاهرة، استاد القاهرة أولا ثم وبترو سبورت". وتابع: "قام أحد الأشخاص في اتحاد الكرة بإرسال خطاب لمدير أمن القاهرة ووضع استاد السلام، يجب محاسبة من قام بهذا الأمر،

وأكمل: "تم استبعاد برج العرب حاليا بسبب المشكلة الأخيرة، وقمت بمخاطبة الاتحاد المصري بأن يقوم بإبلاغ الاتحاد الإفريقي بأن ملاعب الزمالك في القاهرة، استاد القاهرة أولا ثم وبترو سبورت".



وتابع: "قام أحد الأشخاص في اتحاد الكرة بإرسال خطاب لمدير أمن القاهرة ووضع استاد السلام، يجب محاسبة من قام بهذا الأمر، الخطاب الذي وصل للأمن، أننا نريد السلام، وهذا ما تسبب في الأزمة، والخيارات أمام الأمن كانت السلام والقاهرة وبترو سبورت، وبالتالي قاموا باختيار السلام، نحن لم نقم باختيار السلام، لكن موظف اتحاد الكرة هو من قام بوضع الملعب في الخطاب".



وشدد: "نحن نريد أشخاصا محترفة تعمل في اتحاد الكرة، والصورة أصبحت واضحة بالنسبة للجهات الأمنية، هم اختاروا السلام بناء على خطاب اتحاد الكرة على أساس أنه طلب الزمالك وهذا لم يحدث، وبالتالي يتم مراجعة الأمر".

