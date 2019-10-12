الصحف العربية: العقوبات تنتظر تركيا بعد غزو سوريا

الصحف استعرضت عزم وزارة الدفاع الأمريكية إرسال عدد كبير من القوات إلى السعودية، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في الرابع عشر من سبتمبر، واستهداف منشآت نفطية سعودية

تحرير:وفاء بسيوني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، العملية العسكرية التركية في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، وطالعتنا الصحف على التوجه الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا، كما استعرضت الانفجار الذي شهدته ناقلة إيرانية. في افتتاحيتها تحت عنوان "معارك عنيفة شرق الفرات.. وترامب يسمح بمعاقبة أنقرة" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أفاد أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يسمح بتنفيذ عقوبات جديدة مهمة للغاية ضد تركيا، في حال لم تلتزم أنقرة بالخطوط التي حددها ترامب للهجوم العسكري في شمال شرقي سوريا.

من جهته، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمسكه بالهجوم رغم الانتقادات، في وقت دارت فيه أمس، معارك عنيفة بين "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية - العربية من جهة وفصائل سورية تدعمها تركيا من جهة ثانية، في قرى حدودية شرق نهر الفرات، أسفرت عن تقدم لفصائل تدعمها أنقرة. ووصل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي

من جهته، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمسكه بالهجوم رغم الانتقادات، في وقت دارت فيه أمس، معارك عنيفة بين "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية - العربية من جهة وفصائل سورية تدعمها تركيا من جهة ثانية، في قرى حدودية شرق نهر الفرات، أسفرت عن تقدم لفصائل تدعمها أنقرة.

ووصل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إلى القاهرة أمس، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي يعقد اليوم لبحث "الغزو التركي".



صحيفة "البيان" أوضحت أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت مساء أمس الجمعة أن قوات أمريكية بالقرب من مدينة كوباني السورية تعرضت لإطلاق نار من جانب المدفعية التركية.

وأوضحت البنتاجون أن "كل القوات الأمريكية بخير ولا توجد أي إصابات بين صفوفهم" لكنها أكدت أن الحادث وقع "في منطقة يعرف الأتراك أن بها قوات أمريكية".

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن وزارة الدفاع الأمريكية أضافت في البيان أن الانفجار وقع على مسافة قريبة خارج "منطقة الآلية الأمنية".

قدم نواب أمريكيون تشريعا جديدا يوم الجمعة بهدف فرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب هجومها على المقاتلين الأكراد في سوريا مما سلط الضوء على عدم الرضا لدى الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي على حد سواء بشأن سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا.



كما أشارت "البيان" إلى أن النائب الديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ومايك مكول أكبر عضو جمهوري باللجنة قدما مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك شاركوا في عملية سوريا وبنوك شاركت مع قطاع الدفاع التركي وذلك لحين أن تنهي تركيا عملياتها العسكرية في سوريا.

وذكرت صحيفة "الخليج" أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف أن عدد القتلى من المسلحين السوريين الذين يقودهم الأكراد ويتصدون للهجوم التركي الحالي ارتفع إلى 74 قتيلا وأغلبهم سقطوا في تل أبيض.



وذكر رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن 49 مسلحا ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء.



وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلا، بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي. وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.

بينما أفادت صحيفة "عكاظ" أنه يبدو أن مسألة فرض عقوبات قاصمة على النظام التركي أضحت مسألة وقت، إذ أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالين أن القمة الأوروبية ستبحث الأسبوع القادم فرض عقوبات أوروبية على تركيا.

وأكدت أن هذا أمر بديهي سيكون على طاولة القمة المرتقبة إثر العدوان التركي على شمال شرقي سوريا. وحذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تركيا من "عواقب وخيمة".

وقال البنتاجون أمس، إن إسبر أبلغ نظيره التركي بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرقي سوريا "قبل أن يتعذر إصلاحه"، محذرا من أن التوغل التركي يحمل مخاطر عواقب وخيمة على أنقرة.

ودعا أنقرة إلى التوقف عن إجراءاتها في شمال شرقي سوريا من أجل زيادة احتمالات توصل الولايات المتحدة وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصلاحه.



وتحت عنوان "انفجار غامض على ظهر ناقلة إيرانية"، ذكرت "الشرق الأوسط" أنه وردت، أمس، تقارير عن انفجار غامض في ناقلة نفط إيرانية بالبحر الأحمر.

وفي حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض ناقلة النفط "سابيتي" إلى ضربتين يُشتبه بأنهما "صاروخيتان"، قالت الشركة الإيرانية المالكة للناقلة إن جسم السفينة تعرض لانفجارين منفصلين، على بعد نحو 100 كلم من سواحل المملكة العربية السعودية.

لكنها أكدت أن جميع أفراد الطاقم سالمون، والسفينة مستقرّة كذلك، مضيفة أن العمل جارٍ لإصلاح الناقلة التي تسرّب النفط منها إلى البحر الأحمر.



بينما ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "إيران تكذّب نفسها: لا صحة لاستهداف (سابيتي) من السعودية"، أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط كذبت رواية الخارجية الإيرانية عن استهداف ناقلتها بصاروخ من الجانب السعودي أمس الجمعة، مؤكدة أنه "لا صحة لنبأ إصابة الناقلة بصاروخ من الأراضي السعودية".

وقد أظهر موقع "برس TV" الإيراني صورا توضح عدم تعرض الناقلة "سابيتي" لأي أضرار.

وقالت وكالة الأنباء "إيرنا" إن الشركة الوطنية لناقلات النفط "فندت الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، والتي ادعت أن حادثة ناقلة "سابيتي" في البحر الأحمر ناجم عن إصابتها بصاروخ من جانب السعودية".



تناولت "الخليج" تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة، عزمها إرسال عدد كبير من القوات إلى السعودية، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في الرابع عشر من سبتمبر، واستهدف منشآت نفطية سعودية.

وذكرت "البنتاجون" أنه سيتم نشر ثلاثة آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، لافتة إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية. وقال المتحدث باسم "البنتاجون" جوناثان هوفمان إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز "باتريوت" فضلا عن منظومة "ثاد" الدفاعية.