مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

بول بوجبا

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

وسبق أن كتب بوجبا على فيديو نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "اقتربت من الانتهاء"، ومع ذلك من المنتظر أن يقدم بوجبب تقريرًا إلى الأطباء عن مدى تعافيه من الإصابة، هذا الأسبوع، لتحديد موعد عودته إلى الملاعب من جديد. وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مخاوف مانشستر يونايتد تزداد بشأن إمكانية غياب

وسبق أن كتب بوجبا على فيديو نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "اقتربت من الانتهاء"، ومع ذلك من المنتظر أن يقدم بوجبب تقريرًا إلى الأطباء عن مدى تعافيه من الإصابة، هذا الأسبوع، لتحديد موعد عودته إلى الملاعب من جديد.



وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مخاوف مانشستر يونايتد تزداد بشأن إمكانية غياب بوجبا لمباريات أكثر من مواجهة ليفربول المقبل.



ويواجه اليونايتد خلال هذا الشهر أيضا نوريتش سيتي في الدوري يوم 20 أكتوبر الجاري، على أن يلعب مع بارتيزان بلجراد في اليوروبا ليج يوم 24 من نفس الشهر، قبل مواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في كأس الرابطة الإنجليزية في الـ30 من الشهر الحالي.



يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ12 برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي يتصدر فيه ليفربول جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة.



