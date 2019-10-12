جريمة

«عايز فلوسي».. عاطل يُمزق جسد مقاول في مشاجرة بشبرا

تحرير:التحرير ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
أصيب مقاول بجروح غائرة خطيرة، على يد عاطل، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مستحقات مالية للمتهم لدى المجنى عليه، خلال فترة عملهما مع بعضهما، وجرى نقل المجنى عليه مصابا للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغًا من أفراد الأمن بشركة أنابيب البترول الكائنة بناحية مسطرد دائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على مقاول إنشاءات بالشركة حال خروجه لشراء بعض المستلزمات.
بالانتقال والفحص، تبين للعقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، أنه حال خروج "خميس.م.م" مقاول إنشاءات وتجديدات بالشركة مصاب بجرح طعنى بالجانب الأيمن من الناحية اليمنى وأخر قطعى بأوتار اليد اليسرى، من مقر الشركة لشراء بعض المستلزمات حدثت مشادة كلامية بينه وبين "نصر.ج.ن" عاطل، بسبب قيام الأخير بطلب
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أماني شقيقة الطفلة جنة

3 سنوات لـ«الجدة الشريرة» في واقعة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها " أماني محمد سمير 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، وذلك في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين. ووجه القاضي إلي المتهمة سؤالا "أنت عملت كده في أماني يا صفاء" فردت" أقسم بالله ما عملت كده" فبادرها بالسؤال "أنت عندك أولاد" فقال" إيوه عندي 4، ورددت أسمائهم" فرد القاضي " وكنت بتعذيبي أبنائك كده، ولا ده نوع جديد في التربية، فوضعت المتهمة رأسها في الأرض ولم ترد على القاضي".
خطف

خطف وتعذيب.. ماذا حدث لـ«سائق الإسكندرية» داخل منزل مهجور؟

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، من كشف غموض واقعة اختفاء سائق فى العقد الثالث من العمر، عن مسكنه منذ 7 أكتوبر الماضى، وتبين أن مالك السيارة وعاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، قاموا باحتجاز المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل يفيد بورود بلاغًا من ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بغياب شقيقها "سائق"، 29 عامًا وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى مرتكبي الواقعة.
محمود البنا2

راجح قاتل.. القصة الكاملة لمقتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

بعد تصدر هاشتاج "#راجح_قاتل" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أطلق أصدقاء شهيد الغدر والشهامة "محمود البنا" مطالبات بالقصاص وإعدام المتهم، إذ أن أحداث القضية تعود إلى انتشار صورة لشابين يبدو أنهما في أوائل العشرينيات، الصورة والهاشتاج يعودان لحادث تحرش بفتاة وقع في محافظة المنوفية، انتهى بجريمة قتل.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ8 في هجوم على فندق بالهرم

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن 10 سنوات، في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان. وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 6 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
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جثه -علي-الطريق (2)

حجر وعصا وجثة.. لعنة المال تنهي حياة مقاول بالقطامية

يوم عمل شاق تمنى مهندس برمجة أن ينتهي بسلام ويعود للمنزل لتناول وجبة العشاء مع والده الستيني، والخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة، إلا أن اتصالا هاتفيا غير متوقع تبددت معه أحلامه البسيطة، جاء الاتصال بخبر صادم، لعله الأصعب في حياة صاحب الـ27 ربيعا، إذ أخبره أحد العمال من طرف والده المقاول بوفاته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، لم يستوعب الشاب ما تلقفته أذناه للتو، فتسمر في موضعه فاقدا القدرة على الحركة بشكل مؤقت، إلا أنه أيقن حقيقة الأمر لدى وصوله إلى المستشفى.
إطلاق-نار (3)

«رفضت تتجوزه ضربها بالنار».. عاطل يقتل ابنة عمه بقنا

محاولات عديدة للزواج من ابنة عمه "صباح" باءت بالفشل حتى قرر في لحظة غضب بعدما سيطر الشيطان على عقله وأكلته نار الانتقام وأطلق أعيرة نارية عليها لتسقط جثة غارقة في دمائها وفرا هاربا من مسرح الجريمة إلا إنه سقط سريعا في قبضة رجال المباحث. الأحداث الدرامية شهدتها قرية العركي، بمركز فرشوط، شمالي قنا، والتي أصابت الجميع بحالة من الذهول، إذ لم تكن تتخيل صاحبة الـ42 عاما انها ستدفع حياتها ثمنا لرفضها الزواج من نجل عمها "مخلوف" العاطل، بعدما لقى مصرعها على يديه مصابة بطلقات نارية لينتهي بها المطاف جثة هامدة بمشرحة مستشفى فرشوط المركزي.
انقلاب ميكروباص

مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين في انقلاب «ميكروباص» ببنها

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 10 آخرين بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم مروع على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية أمام سوق الجمله ببنها، إثر اختلال عجلة القيادة فى يد سائق سيارة ميكروباص، حيث انقلبت بعرض الطريق. وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وجري رفع أنقاض الحادث وتم نقل المصابين والجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية ووجود جثة ومصابين وتعطل الطريق.
جثة

شراء سلاح.. لغز الجثة المجهولة في قرية بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، في كشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة بطريق قرية "زاوية بلتان - السفاينة"، بدائرة مركز طوخ، إذ تبين من خلال الفحص والتحرى عقب تلقى البلاغ والانتقال للمكان أن الجثة للمدعوة "محمود.م.م" 20 سنة، ومقيم بقرية بلتان دائرة المركز، متوفي إثر إصابته بطلق خرطوش أعلى الصدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
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