«عايز فلوسي».. عاطل يُمزق جسد مقاول في مشاجرة بشبرا

تحرير:التحرير ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

مشاجرة - أرشيفية

أصيب مقاول بجروح غائرة خطيرة، على يد عاطل، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مستحقات مالية للمتهم لدى المجنى عليه، خلال فترة عملهما مع بعضهما، وجرى نقل المجنى عليه مصابا للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغًا من أفراد الأمن بشركة أنابيب البترول الكائنة بناحية مسطرد دائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على مقاول إنشاءات بالشركة حال خروجه لشراء بعض المستلزمات.

بالانتقال والفحص، تبين للعقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، أنه حال خروج "خميس.م.م" مقاول إنشاءات وتجديدات بالشركة مصاب بجرح طعنى بالجانب الأيمن من الناحية اليمنى وأخر قطعى بأوتار اليد اليسرى، من مقر الشركة لشراء بعض المستلزمات حدثت مشادة كلامية بينه وبين "نصر.ج.ن" عاطل، بسبب قيام الأخير بطلب