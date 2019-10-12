شكري ونظيريه الأردني والبحريني يبحثان عدوان تركيا

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأردني

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم التباحث حول سبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها. وتعقد المباحثات قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.

وتأتي المباحثات في إطار التعاون والتشاور المستمر بين مصر والأردن، وفي سياق تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية. وفي ذات السياق، استقبل وزير الخارجية، اليوم، نظيره البحريني? الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين الشقيقتين مصر والبحرين، وحرص الجانبين على التشاور والتنسيق