في الأهلي.. بينكيل يعد برنامجًا استشفائيا للدوليين

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

توماس بينكيل

طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل. ويوجد 6 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الإثنين؛ وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين في المنتخب الأوليمبي الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا غدا بالإسماعيلية؛ وهم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين الدوليين للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد استئناف منافسات مسابقة الدوري بمواجهة الزمالك في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل. ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الأحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك وذلك بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة السويسري

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين الدوليين للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد استئناف منافسات مسابقة الدوري بمواجهة الزمالك في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل.



ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الأحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك وذلك بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الأخيرة على أن يبدأ الفريق غدا استعداداته لمباراة الزمالك.



ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات في المسابقة أمام سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.



