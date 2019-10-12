إحالة أوراق المتهم في قضية «خلية إمبابة» إلى المفتي

تحرير:أ.ش.أ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

محكمة

أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة متهما في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية (وإجمالي عددهم 16 متهمًا) أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في مارس 2018، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة".والمحكوم عليهم بالإعدام هم: "حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر،