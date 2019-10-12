جريمة

إحالة أوراق المتهم في قضية «خلية إمبابة» إلى المفتي

تحرير:أ.ش.أ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
محكمة
محكمة
أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة متهما في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية (وإجمالي عددهم 16 متهمًا) أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في مارس 2018، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة".والمحكوم عليهم بالإعدام هم: "حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر،
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أماني شقيقة الطفلة جنة

3 سنوات لـ«الجدة الشريرة» في واقعة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها " أماني محمد سمير 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، وذلك في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين. ووجه القاضي إلي المتهمة سؤالا "أنت عملت كده في أماني يا صفاء" فردت" أقسم بالله ما عملت كده" فبادرها بالسؤال "أنت عندك أولاد" فقال" إيوه عندي 4، ورددت أسمائهم" فرد القاضي " وكنت بتعذيبي أبنائك كده، ولا ده نوع جديد في التربية، فوضعت المتهمة رأسها في الأرض ولم ترد على القاضي".
خطف

خطف وتعذيب.. ماذا حدث لـ«سائق الإسكندرية» داخل منزل مهجور؟

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، من كشف غموض واقعة اختفاء سائق فى العقد الثالث من العمر، عن مسكنه منذ 7 أكتوبر الماضى، وتبين أن مالك السيارة وعاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، قاموا باحتجاز المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل يفيد بورود بلاغًا من ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بغياب شقيقها "سائق"، 29 عامًا وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى مرتكبي الواقعة.
محمود البنا2

راجح قاتل.. القصة الكاملة لمقتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

بعد تصدر هاشتاج "#راجح_قاتل" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أطلق أصدقاء شهيد الغدر والشهامة "محمود البنا" مطالبات بالقصاص وإعدام المتهم، إذ أن أحداث القضية تعود إلى انتشار صورة لشابين يبدو أنهما في أوائل العشرينيات، الصورة والهاشتاج يعودان لحادث تحرش بفتاة وقع في محافظة المنوفية، انتهى بجريمة قتل.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ8 في هجوم على فندق بالهرم

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن 10 سنوات، في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان. وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 6 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
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طعنات-سكين-جريمة

بائعة البخور.. كلمة السر في مقتل سائق المعصرة

صوت كلاكسات السيارات ممزوجا بأصوات المارة، هذا هو الحال بشارع تتنوجى بحدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة، قبل أن يقطعه صوت مشاجرة وشد وجذب بين 3 شباب وسائق توك توك، انتهت بسقوط الأخير قتيلا على يد أحدهم في جريمة لم تستمر سوى بضع دقائق، بدأت أحداثها عندما حاول "عبدالظاهر" الشاب العشريني، إجبار فتاة (بائعة بخور) على ركوب التوك توك الخاص به عنوة، بعد معاكستها في أثناء سير 3 شباب شاهدوا الواقعة، ما دفعهم للدفاع عن الفتاة، وسرعان ما تطورت المشاجرة بين الطرفين، واستل صاحب التوك توك "سنجة" وحاول الاعتداء على الثلاثة، قبل أن يستولى عليها أحدهم.
اعدام

إعدام سيدة وعشيقها ألقيا الزوج من الشرفة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة، وأمانة سر ماجد سعد، بالإعدام شنقا لكل من "أ. إ. م" عامل، و"ف. ب. م" ربة منزل، لاتهامهما بقتل المجني عليه "ح. أ. م". تعود الواقعة في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كليا برقم 1616 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.
محاكمة لجين

تجديد حبس «فتاة العياط» لمدة 45 يوما

جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وذلك بعدما جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، مطلع سبتمبر الجاري حبس المتهمين "وائل.م"، و"إبراهيم. م"، على ذمة القضية.
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