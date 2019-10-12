الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ8 في هجوم على فندق بالهرم

تحرير:سماح عوض الله ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

رئيس المحكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن 10 سنوات، في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان. وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 6 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.

ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم فى صباح يوم 7 يناير 2016، حازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر وعبوات حارقة وألعابا نارية، وتجمهر المتهمون بغرض التخريب العمد لمنشآت سياحية، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، حيث توجهوا لفندق الأهرامات الثلاثة، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق