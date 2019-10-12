خبر سار لفايلر قبل موقعة القمة في الدوري

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

رينيه فايلر

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام، وذلك بعد أن تعرض السولية للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدٍ الأحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك وذلك بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الاخيرة على أن يبدأ الفريق غدا استعداداته لمباراة الزمالك. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات في المسابقة

ويستأنف الأهلي تدريباته غدٍ الأحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك وذلك بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الاخيرة على أن يبدأ الفريق غدا استعداداته لمباراة الزمالك.



ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات في المسابقة أمام سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.



يذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

