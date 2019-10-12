الأهلي يكشف موعد عودة اللاعبين الدوليين

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

المنتخب الوطني

قال سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي المنتخبين الأول والأوليمبي سيوجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام، كما كشف سيد عبد الحفيظ أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الإثنين.

ويضم المنتخب الأول من لاعبي الأهلي كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأوليمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير. ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة بتسوانا وديا بعد غدٍ، في حين يستعد المنتخب الأوليمبي لخوض وديته

ويضم المنتخب الأول من لاعبي الأهلي كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأوليمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.



ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة بتسوانا وديا بعد غدٍ، في حين يستعد المنتخب الأوليمبي لخوض وديته الثانية أمام جنوب إفريقيا بالإسماعيلية غدا الأحد.



وأضاف سيد عبد الحفيظ أنه اطمأن على اللاعب التونسي الدولي والذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.



ويوجد معلول بمعسكر منتخب بلاده الذى يستعد لخوض مباراة ودية دولية أمام المنتخب الكاميروني مساء اليوم السبت في مدينة رادس التونسية.

