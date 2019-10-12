El Camino يستكمل مهمة Breaking Bad على «نتفليكس»

يحكى عن معلم مادة الكيمياء الموجود في إحدى المدارس الثانوية، حيث تم تشخيصه بمرض سرطان الرئة غير قابل للعلاج، مما جعله يدخل عالم الجريمة لينتج ويبيع مخدر الميثامفيتامين
بعد انتهاء المسلسل الشهير "Breaking Bad" في 2013، طرحت شبكة قنوات "نتفليكس" الأمريكية أمس تريلر فيلم El Camino ليستكمل أحداث المسلسل، وبعدها تصدر مؤشرات البحث خاصة على "تويتر"، بعد أن حقق مسلسل Breaking Bad من بطولة الثنائى الشهير آرون بول وبراين كرانستون، نجاحًا باهرًا خلال فترة عرضه من قبل، لذا كان ينتظر الملايين حول العالم هذا العمل الفنى.
يعود جيسي بينكمان- شخصية خيالية في الفيلم قام بدورها الممثل الأمريكي آرون بول- بتحول كبير في شخصيته وحياته بعدما توفى معلمه والتر وايت- شخصية خيالية قام بدورها الممثل براين كرانستون.
قبل الحديث عن الفيلم، يجب الرجوع إلى الوراء قليلا من أجل استعادة ما حدث في المسلسل ببساطة، حيث كان يحكي عن معلم مادة الكيمياء الموجود في إحدى المدارس الثانوية، حيث تم تشخيصه بمرض سرطان الرئة غير قابل للعلاج، مما جعله يدخل عالم الجريمة لينتج ويبيع مخدر الميثامفيتامين، بهدف تأمين المستقبل المادي لعائلته
قبل الحديث عن الفيلم، يجب الرجوع إلى الوراء قليلا من أجل استعادة ما حدث في المسلسل ببساطة، حيث كان يحكي عن معلم مادة الكيمياء الموجود في إحدى المدارس الثانوية، حيث تم تشخيصه بمرض سرطان الرئة غير قابل للعلاج، مما جعله يدخل عالم الجريمة لينتج ويبيع مخدر الميثامفيتامين، بهدف تأمين المستقبل المادي لعائلته قبل رحيله.
تعاون هذا المعلم مع طالبه "بينكمان" لإنتاج المادة وبيعها للطلاب لفترة من الوقت، ولكن في النهاية توفي المعلم المريض، تاركا تلميذه في ورطة بسبب بيع مواد غير مخدرة غير مشروعة خاصة أن أحد أقارب المعلم يعمل في مكافحة المخدرات ويشك في سلوكه قبل وفاته، وبالتالي أصبح "بينكمان" الشخص الوحيد المستهدف الذي اختبأ في نهاية الفيلم.
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يستكمل الفيلم نهاية المسلسل عن طريق البحث عن مخرج لهروب "بينكمان"، وخلال أحداث الفيلم لم يكن هناك أي تذكير بما حدث في المسلسل، ولهذا يحتاج الكثير من الجمهور إلى البحث أولا عما حدث في المسلسل إذا كانوا يشاهدون هذه القصة لأول مرة، وذلك وفقا لما ذكره موقع The Verge.
يمتلك El Camino مؤامرة معادية نسبيا، تركز بشكل كبير على الطاهي السابق "بينكمان" في الفيلم الذي يحتاج إلى الأموال للهروب من مدينة ألباكركي قبل القبض عليه.
في الوقت الذي يجمع فيه "بينكمان" الأموال يشتبك مع مجموعة من الأشخاص في عالم الجريمة، ولديهم صلة بتجار المخدرات، وذلك لأنهم احتجزوه لفترة، لتبدأ الاشتباكات بما يخيم على الفيلم لحظات من العنف.
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في وسط الأحداث العنيفة خلال الفيلم يفاجئ الجمهور بـ"فلاش باك" بسيط عن شخصية "بينكمان" والتحولات التي حدثت في شخصيته، حيث كان شابا متفائلا يسعى إلى الحب ثم يتحول إلى النقيض تماما بعد أن تم أسره لفترة، وبعد تورطه في عالم الجريمة والمخدرات.
لدى الممثل "بول" صاحب شخصية "بينكمان" في المسلسل كومة من الجوائز تقديرا لموهبته التمثيلية، لكن عمله في El Camino مذهل، نظرًا لعامل الصعوبة العالي الذي يأتي مع الاضطرار إلى لعب العديد من الاختلافات في هذه الشخصية.
أحد الجوانب الفردية في الفيلم هو أنه على الرغم من أن Breaking Bad لم يكن يفتقر أبدًا إلى شخصيات متطورة بشكل جيد، فإن El Camino يركز بشكل كبير على الممثلين الذكور، كما تتلخص هذه المواجهة في صراع شخصي أكثر.
في وقت مبكر من El Camino، عاد جيسي بينكمان إلى وقت ظن فيه أن هناك فرصة في يوم ما لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لكن في بعض الأحيان، يكون الفداء مستحيلًا بعد نقطة معينة، كما أن إصلاح الماضي هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن القيام به.
وفي كل مرة يقف البطل أمام المرآة سيرى كل الأشياء التي قام بها، لكنه سيتذكر أيضا أنه كان يحاول من أجل تصحيح أخطائه وتغيير مستقبله.
أخرج الفيلم فينس جيليجان الذي يخرج أول فيلم روائي طويل، لكنه كان حريصا على إظهار كل لقطة بالشكل المناسب وفي إطار يجعل الجمهور مرتبطا بأحداث الفيلم حتى النهاية.