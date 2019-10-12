El Camino يستكمل مهمة Breaking Bad على «نتفليكس»

يحكى عن معلم مادة الكيمياء الموجود في إحدى المدارس الثانوية، حيث تم تشخيصه بمرض سرطان الرئة غير قابل للعلاج، مما جعله يدخل عالم الجريمة لينتج ويبيع مخدر الميثامفيتامين

تحرير:فيروز ياسر ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

فيلم El Camino

بعد انتهاء المسلسل الشهير "Breaking Bad" في 2013، طرحت شبكة قنوات "نتفليكس" الأمريكية أمس تريلر فيلم El Camino ليستكمل أحداث المسلسل، وبعدها تصدر مؤشرات البحث خاصة على "تويتر"، بعد أن حقق مسلسل Breaking Bad من بطولة الثنائى الشهير آرون بول وبراين كرانستون، نجاحًا باهرًا خلال فترة عرضه من قبل، لذا كان ينتظر الملايين حول العالم هذا العمل الفنى. يعود جيسي بينكمان- شخصية خيالية في الفيلم قام بدورها الممثل الأمريكي آرون بول- بتحول كبير في شخصيته وحياته بعدما توفى معلمه والتر وايت- شخصية خيالية قام بدورها الممثل براين كرانستون.

قبل الحديث عن الفيلم، يجب الرجوع إلى الوراء قليلا من أجل استعادة ما حدث في المسلسل ببساطة، حيث كان يحكي عن معلم مادة الكيمياء الموجود في إحدى المدارس الثانوية، حيث تم تشخيصه بمرض سرطان الرئة غير قابل للعلاج، مما جعله يدخل عالم الجريمة لينتج ويبيع مخدر الميثامفيتامين، بهدف تأمين المستقبل المادي لعائلته