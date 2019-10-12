الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 34شبين الكوم 22 34طنطا 21 33دمنهور 21 32الإسكندرية 20 30بلطيم