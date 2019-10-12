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الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 34شبين الكوم 22 34طنطا 21 33دمنهور 21 32الإسكندرية 20 30بلطيم
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سامح-شكرى

شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
سد النهضة

مقترح برلماني بعمل مجرى مائي لمواجهة سد النهضة

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري والموارد المائية، بموجبه يتم عمل مجرى مائي يبدأ من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، حيث من المحتمل أن تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات التبخر والجفاف.
السيسي (1)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء «جامعة الحياة»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر السيسي القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.
القوات-البحرية-المصرية

مصر وكوريا الجنوبية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، اليوم السبت، بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وتضمن التدريب البحري تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار.
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طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، والأحمر شمالية غربية.
طقس-معتدل (1)

حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (1)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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