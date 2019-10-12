جريمة

راجح قاتل.. القصة الكاملة لمقتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

محافظ المنوفية: لا يوجد أحد فوق القانون وسيتم تطبيقه على الجميع مطالبا الأهالي بالهدوء مؤكدا أنه تواصل مع المحامي العام لنيابات المنوفية، لتحقيق العدالة الناجزة
تحرير:التحرير ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
محمود البنا
محمود البنا
بعد تصدر هاشتاج "#راجح_قاتل" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أطلق أصدقاء شهيد الغدر والشهامة "محمود البنا" مطالبات بالقصاص وإعدام المتهم، إذ أن أحداث القضية تعود إلى انتشار صورة لشابين يبدو أنهما في أوائل العشرينيات، الصورة والهاشتاج يعودان لحادث تحرش بفتاة وقع في محافظة المنوفية، انتهى بجريمة قتل.
البدايةتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى تلا المركزى بوصول «م. م. أ»، 18 سنة، طالب ثانوي، جثة هامدة، إثر إصابته بعدة طعنات في العنق والبطن.وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن الجاني ويدعى "راجح" أوقف فتاة تربطه علاقة عاطفية بها في شارع "الشهيد جودة" في "تلا" وأجبرها على
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أماني شقيقة الطفلة جنة

3 سنوات لـ«الجدة الشريرة» في واقعة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها " أماني محمد سمير 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، وذلك في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين. ووجه القاضي إلي المتهمة سؤالا "أنت عملت كده في أماني يا صفاء" فردت" أقسم بالله ما عملت كده" فبادرها بالسؤال "أنت عندك أولاد" فقال" إيوه عندي 4، ورددت أسمائهم" فرد القاضي " وكنت بتعذيبي أبنائك كده، ولا ده نوع جديد في التربية، فوضعت المتهمة رأسها في الأرض ولم ترد على القاضي".
خطف

خطف وتعذيب.. ماذا حدث لـ«سائق الإسكندرية» داخل منزل مهجور؟

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، من كشف غموض واقعة اختفاء سائق فى العقد الثالث من العمر، عن مسكنه منذ 7 أكتوبر الماضى، وتبين أن مالك السيارة وعاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، قاموا باحتجاز المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل يفيد بورود بلاغًا من ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بغياب شقيقها "سائق"، 29 عامًا وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى مرتكبي الواقعة.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ8 في هجوم على فندق بالهرم

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن 10 سنوات، في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان. وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 6 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
محاكمة لجين

إحالة أوراق المتهم في قضية «خلية إمبابة» إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة متهما في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية (وإجمالي عددهم 16 متهمًا) أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.
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