السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفنان طلعت زكريا

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد حازم نصار، للتعزية في وفاة الفنان طلعت زكريا، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته. وشارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء أول من أمس الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله.

بالإضافة إلى الفنانين: أحمد السقا ونهال عنبر وكريم عبد العزيز ومصطفى قمر ونجوم مسرح مصر، وغيرهم من نجوم الفن والشخصيات العامة، كما تقدم الوافدين على سرادق العزاء الفنان هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.وبدت علامات الحزن واضحة على الفنانة هنا الزاهد، فيما ظهر الغضب على الفنان أحمد فهمي، بسبب محاولة وإصرار