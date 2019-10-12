القوى العاملة تحذر من العقود الموسمية بإيطاليا

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

وزير القوى العاملة محمد سعفان - صورة أرشيفية

جددت وزارة القوى العاملة، دعوتها من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، للشباب بتحري الدقة عند التفكير في الحصول على عقد موسمي، وضرورة التأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي، وإلا وقع الشباب الراغب في السفر عن طريق العقود الموسمية لعمليات النصب. وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه المستشار العمالي عزت عمران، إلى أنه جاءته استفسارات كثيرة من شباب يرغب السفر لإيطاليا تحت ما يسمى "العقود الموسمية" التي يتخذها سماسرة التسفير ستارا للنصب على الشباب.

وأوضح المستشار العمالي، أنه من المفروض أن صاحب العمل سواء كان مديرا لـ"مزارع أو مطاعم سياحية" يمكنه استقدام عمالة موسمية للعمل لديه فعلا لمدة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر والعودة مرة أخرى للوطن الأم.ورصد المكتب والتقى العديد من العمالة المصرية التي وصلت لإيطاليا عن طريق عقد موسمي بعد دفع مبلغ كبير من المال،