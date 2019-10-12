أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".

وأضاف: "إيمري ينتظر من أوزيل العمل 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، الأمر لا يتعلق بأنه لا يقوم بعمله بصورة جيدة للغاية، ولكن الأمر يتعلق بأن هناك من يستحقون المشاركة بصورة أكبر منه، وليس بإمكان إيمري معاملته بصورة مختلفة عن الآخرين". ويحصل أوزيل على أجر أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، ولكنه لم يشارك

وأضاف: "إيمري ينتظر من أوزيل العمل 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، الأمر لا يتعلق بأنه لا يقوم بعمله بصورة جيدة للغاية، ولكن الأمر يتعلق بأن هناك من يستحقون المشاركة بصورة أكبر منه، وليس بإمكان إيمري معاملته بصورة مختلفة عن الآخرين".



ويحصل أوزيل على أجر أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، ولكنه لم يشارك سوى في مباراتين فقط هذا الموسم، بواقع 142 دقيقة فقط.



ولم يوجد أوزيل في قائمة أرسنال في آخر 3 مباريات، وتشير صحيفة "ذا صن" إلى أن أوزيل قام بعرض منزله في لندن للبيع، والذي تقدر قيمته بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني، تمهيدًا للرحيل عن المدفعجية في شهر يناير المقبل، على أن يكون فناربخشة التركي الوجهة الأقرب بالنسبة له.

