رياضة

أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
أوزيل
أوزيل
أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
وأضاف: "إيمري ينتظر من أوزيل العمل 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، الأمر لا يتعلق بأنه لا يقوم بعمله بصورة جيدة للغاية، ولكن الأمر يتعلق بأن هناك من يستحقون المشاركة بصورة أكبر منه، وليس بإمكان إيمري معاملته بصورة مختلفة عن الآخرين". ويحصل أوزيل على أجر أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، ولكنه لم يشارك
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رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
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أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
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الأهلي يكشف موعد عودة اللاعبين الدوليين

قال سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي المنتخبين الأول والأوليمبي سيوجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام، كما كشف سيد عبد الحفيظ أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الإثنين.
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مسعو-أوزيل ‎ (3)

إيمري يفسر سبب غياب أوزيل عن أرسنال

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري إن هناك العديد من اللاعبين يستحقون الوجود في تشكيل أرسنال، على حساب النجم الألماني مسعود أوزيل، وذلك بعدما تمكن المدفعجية بفريق مكون من الشباب من اكتساح ستاندر دو لياج البلجيكي، أمس الخميس، برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي، وغاب أوزيل عن قائمة أرسنال في تلك المباراة، وعن غياب أوزيل قال إيمري: "أفكر في كل مرة في اختيار أفضل اللاعبين لكل مباراة، وأن أضم أفضل اللاعبين في القائمة للمشاركة ومساعدتنا، وإذا قررت عدم ضمه، فهذا يعني أن هناك من استحق مكانه بصورة أكبر منه".
أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام اليونايتد

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
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