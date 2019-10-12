شكري يستقبل وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية (فيديو)

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

?استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، وفدا من "مجلس سوريا الديمقراطية"? يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء الوفد أطلعوا شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالا بالعدوان التركي على سوريا.

وأضاف حافظ، أن أعضاء الوفد استعرضوا مجمل التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلا عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية، بجانب التبعات السلبية للعدوان التركي على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة.وأوضح أن وزير الخارجية أكد للوفد على أن مصر تولي أهمية كبيرة