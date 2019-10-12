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شكري يستقبل وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية (فيديو)

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
?استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، وفدا من "مجلس سوريا الديمقراطية"? يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء الوفد أطلعوا شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالا بالعدوان التركي على سوريا.
وأضاف حافظ، أن أعضاء الوفد استعرضوا مجمل التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلا عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية، بجانب التبعات السلبية للعدوان التركي على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة.وأوضح أن وزير الخارجية أكد للوفد على أن مصر تولي أهمية كبيرة
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سامح-شكرى

شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
سد النهضة

مقترح برلماني بعمل مجرى مائي لمواجهة سد النهضة

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري والموارد المائية، بموجبه يتم عمل مجرى مائي يبدأ من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، حيث من المحتمل أن تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات التبخر والجفاف.
السيسي (1)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء «جامعة الحياة»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر السيسي القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.
القوات-البحرية-المصرية

مصر وكوريا الجنوبية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، اليوم السبت، بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وتضمن التدريب البحري تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار.
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الموقع

شكري ونظيريه الأردني والبحريني يبحثان عدوان تركيا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم التباحث حول سبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها. وتعقد المباحثات قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

بومبيو: لم نعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعط تركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا. فيما أوضحت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الخميس، أن بومبيو أدلى بهذا التصريح دفاعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الدعم العسكري الذي تقدمه للقوات الكردية في سوريا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتزامن مع قيام تركيا بغزو الجزء الشمالي من البلاد وطرد العناصر الكردية منه. يذكر أن ترامب أعلن، يوم الأحد الماضي، انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا عقب إجرائه مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
قصف-سوريا

قصف جوي ومدفعي تركي على مناطق بشمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا، وذكرت الوكالة، أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين. من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية قولها: «إن تركيا بدأت عدوانا على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي».
سامح-شكري (1)

شكري:إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون اتفاق مرفوض

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب هما الأكثر تأثرا من بناء سد النهضة، خاصة أن الدولتين تربطهما المصالح المشتركة، ما يتطلب الحفاظ على حقوق الشعبين، مشددا على أهمية تضافر الأشقاء في دولة السودان مع مصر في ملف سد النهضة، نظرا لأن مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير، مضيفا أن ملف سد النهضة مر بمرحلة غاية في الدقة بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي.
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