أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

جروس

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".

وأكد أنه يدعم استمرار المدرب الصربي ميتشو حتى نهاية عقده حتى إذا خسر أمام الأهلي في الدوري يوم 19 أكتوبر الجاري، موضحا أن اللاعب عندما يشعر بأن المدرب سيرحل يتأثر بالسلب. وأوضح أنه يجب توفير استقلالية تامة لجهاز كرة القدم، مؤكدا أن الاجتماع مع رئيس النادي يجب أن يكون في أضيق الحدود لتوفير متطلبات الفريق،

وأكد أنه يدعم استمرار المدرب الصربي ميتشو حتى نهاية عقده حتى إذا خسر أمام الأهلي في الدوري يوم 19 أكتوبر الجاري، موضحا أن اللاعب عندما يشعر بأن المدرب سيرحل يتأثر بالسلب.



وأوضح أنه يجب توفير استقلالية تامة لجهاز كرة القدم، مؤكدا أن الاجتماع مع رئيس النادي يجب أن يكون في أضيق الحدود لتوفير متطلبات الفريق، كما أن مدير الكرة بالزمالك يجب أن يكون لاعبا دوليا صاحب تاريخ ليستطيع لم شمل اللاعبين وإقناعهم إداريا.



وعن إمكانية عودته للعمل في الزمالك، قال رمزي: "الزمالك في دمي ولم أعمل خارجه بناءً على رغبتي، ولكن عودتي صعبة حاليا لسبب واضح هو أنني لا أقبل سوى بالعمل باستقلالية تامة وهو أمر لن يحدث".



ووجه رمزي رسالة لجماهير الزمالك مؤكدا أنه أفضل جمهور شاهده في كرة القدم ودائم المساندة والحب لناديه حتى في أصعب اللحظات.

