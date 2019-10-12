بحضور نظيف وجمال مبارك.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق

تحرير:إسلام الشاذلي.. تصوير| سامح أبو حسن ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

جانب من الجنازة

شيع المئات من رجال السياسة والوزراء الحاليين والسابقين، جثمان الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي وافتة المنية الأربعاء الماضي، في جنيف، واستقبلته أسرته بمطار القاهرة. وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء يوم الإثنين بمسجد عمر مكرم. ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمي الجمعة، جثمان وزير الاتصالات الأسبق قادما من جنيف ليوارى الثرى في مثواه الأخير.

وحضر الجنازة عدد من الشخصيات العامة والسياسية أبرزهم، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين الحالي، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وكان الدكتور طارق كامل قد تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011