رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

محمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.

وعن المنتخب الوطني، قال أحمد رمزي: "أتمنى التوفيق للمدرب الحالي حسام البدري، خاصة أنه حقق نتائج جيدة، سواء كمساعد مع البرتغالي مانويل جوزيه في الأهلي، أو حين أصبح مديرا فنيا. أنا داعم للمدرب المصري حتى في الأهلي والزمالك عدا بعض الحالات الخاصة". وأكد أنه يدعم استمرار المدرب الصربي ميتشو حتى نهاية عقده

وعن المنتخب الوطني، قال أحمد رمزي: "أتمنى التوفيق للمدرب الحالي حسام البدري، خاصة أنه حقق نتائج جيدة، سواء كمساعد مع البرتغالي مانويل جوزيه في الأهلي، أو حين أصبح مديرا فنيا. أنا داعم للمدرب المصري حتى في الأهلي والزمالك عدا بعض الحالات الخاصة".



وأكد أنه يدعم استمرار المدرب الصربي ميتشو حتى نهاية عقده حتى إذا خسر أمام الأهلي في الدوري يوم 19 أكتوبر الجاري، موضحا أن اللاعب عندما يشعر بأن المدرب سيرحل يتأثر بالسلب.



وأوضح أنه يجب توفير استقلالية تامة لجهاز كرة القدم، مؤكدا أن الاجتماع مع رئيس النادي يجب أن يكون في أضيق الحدود لتوفير متطلبات الفريق، كما أن مدير الكرة بالزمالك يجب أن يكون لاعبا دوليا صاحب تاريخ ليستطيع لَمّ شمل اللاعبين وإقناعهم إداريا.

