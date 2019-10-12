رياضة

رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
وعن المنتخب الوطني، قال أحمد رمزي: "أتمنى التوفيق للمدرب الحالي حسام البدري، خاصة أنه حقق نتائج جيدة، سواء كمساعد مع البرتغالي مانويل جوزيه في الأهلي، أو حين أصبح مديرا فنيا. أنا داعم للمدرب المصري حتى في الأهلي والزمالك عدا بعض الحالات الخاصة". وأكد أنه يدعم استمرار المدرب الصربي ميتشو حتى نهاية عقده
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أحمد رمزي يتحدث عن رحيل جروس الخاطئ وعودته الصعبة

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإصرار على بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء دون تطويرهم أمر مدمر، مشيرا إلى أنه من أنصار عدم تغيير المدربين والثبات الفني، وهو ما يجعله رافضا لمسألة رحيل المدرب السويسري الأسبق كريستيان جروس عن منصبه قبل نهاية الدوري بأربعة لقاءات. وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال رمزي: "الإصرار على بعض اللاعبين دون تطويرهم أمر مدمر، وهو ما جعلني أتوقع خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي، ولا أقصد هنا محمود عبد المنعم (كهربا) فقط، ولكن بشكل عام إذا شعر لاعب بأنه أعلى من الفريق يجب عرضه للبيع".
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أرسنال يدعم قرار إيمري باستبعاد أوزيل

أشار راؤول سانليهي، مدير كرة القدم بأرسنال، إلى أن جودة النجم الألماني مسعود أوزيل ليست محل شك، مطالبا إياه بضرورة العمل بصورة أكبر، وقال سانيلهي حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "يملك أوناي إيمري (مدرب أرسنال) الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق، وهو يتبع سياسة واحدة، فهو يحاول عدم تمييز أي لاعب عن آخر، ويشرك فقط من يعمل بقوة في التدريبات، ويكافئه على جهده بمنحه دقائق لعب. لا توجد أي مشكلة مع أوزيل، على النقيض نأمل في أن نراه يشارك بصورة أكبر في المباريات المقبلة، خاصة أن جودته ليست محل شك".
مران المنتخب (1)

الأهلي يكشف موعد عودة اللاعبين الدوليين

قال سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي المنتخبين الأول والأوليمبي سيوجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام، كما كشف سيد عبد الحفيظ أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الإثنين.
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محمد صلاح مع عارضة الأزياء

بين الغضب والسخرية.. ردود أفعال واسعة على صورة صلاح وأليساندرا

نشر النجم الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورًا له عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدره غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو، بعد أن تم تكريمه بجائزة رجل العام 2019 من المجلة العالمية، في مدينة أبوظبى الإماراتية. الصور التي نشرها محمد صلاح أثارت جدلاً واسعاً لدى العديد من المتابعين له، البعض أخذ الصور من منطلق السخرية والبعض الأخر وجه النقد له من خلال التعليق عليها.
رمضان صبحي - فايلر

وائل جمعة: لا للتسرع في الحكم على فايلر

يرى الصخرة وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل بقنوات بي إن سبورتس، أنه من غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة قيادة الفراعنة في وجود أحمد فتحي، الظهير الأيمن للقلعة الحمراء. وبسؤاله عن إمكانية منح الشارة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رد المدافع الدولي السابق بلا تردد، لقناة إم بي سي مصر: "ضد هذا القرار، ومن غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة القيادة في وجود أحمد فتحي. فتحي هو قائد منتخب مصر".
محمد-صلاح

أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
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مفاجأة.. محمد صلاح يقبل تحدي «الطفلة المعجزة»

أعلن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قبوله تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، والتي حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية، عقب تغلبها في النهائي أمام فرح عبد العزيز، لاعبة نادي الزمالك صاحبة الـ27 عامًا والمصنفة الثانية إفريقيا. ووجهت بطلة الجمهورية في تنس الطاولة رسالة إلى محمد صلاح، طالبته خلالها بإقامة مباراة في تنس الطاولة، وقالت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".
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