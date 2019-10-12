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شريف مدكور لجمهوره: «كنت أرخص مذيع في مصر» (فيديو)

تحرير:التحرير ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
شريف مدكور
شريف مدكور
نشر الإعلامي شريف مدكور، رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجه الشكر إلى الجمهور والأمهات والرجال والأطفال المتابعين، بسبب النجاح الذي وصل إليه البرنامج، قائلا: "دي نعمة وفضل من ربنا، مبسوط جدًا أن الأمهات بتقولي إن الأطفال بيسمعوا كلامي ودي نعمة من ربنا، وربنا يديمها علينا ولكل مجتهد نصيب، والحمدلله الواحد قادر وراضي ولكل مجتهد نصيب".
وطمأن مدكور، جمهور برنامج "4 شارع شريف": "أنا بعمل جلسات كيماوي.. والحمد لله راضي"، مشيرًا إلى أنه يتناول الدواء بشكل مستمر بعد الانتهاء من تصوير "برنامج 4 شارع شريف"، لافتا إلى مرور عام على بدء تصوير البرنامج في قناة الحياة، وأن الجميع راضي بالنجاح.وتابع: "أنا اشتغلت في التليفزيون المصري عام 1997 وكنت
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السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفنان طلعت زكريا

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد حازم نصار، للتعزية في وفاة الفنان طلعت زكريا، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته. وشارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء أول من أمس الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله.
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في عزاء طلعت زكريا.. علاء وجمال مبارك يشاركان وأحمد فهمي غضبان

?شارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله وأحمد السقا ونهال عنبر وكريم عبد العزيز ومصطفى قمر ونجوم مسرح مصر، وغيرهم من نجوم الفن والشخصيات العامة، كما تقدم الوافدين على سرادق العزاء الفنان هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.
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نبيلة عبيد: كنت خايفة من تكريمي بمهرجان الإسكندرية

بدأت فعاليات ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد، اليوم الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، التي تحمل اسمها، بحضور عدد كبير من الفنانين: فردوس عبد الحميد، الهام شاهين، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، منال سلامة، المخرج على بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، المنتج محمد فوزي، وقالت عبيد: "أنا اتكرمت كتير جدا وحصلت على جوائز كثيرة جدا، لكن هذا التكريم له طعم خاص لأن الدورة حملت اسمي، وهذا جعلني أشعر بالخوف والقلق من الجمهور، بس الحمد لله عدت على خير".
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