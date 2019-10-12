شريف مدكور لجمهوره: «كنت أرخص مذيع في مصر» (فيديو)

تحرير:التحرير ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

شريف مدكور

نشر الإعلامي شريف مدكور، رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووجه الشكر إلى الجمهور والأمهات والرجال والأطفال المتابعين، بسبب النجاح الذي وصل إليه البرنامج، قائلا: "دي نعمة وفضل من ربنا، مبسوط جدًا أن الأمهات بتقولي إن الأطفال بيسمعوا كلامي ودي نعمة من ربنا، وربنا يديمها علينا ولكل مجتهد نصيب، والحمدلله الواحد قادر وراضي ولكل مجتهد نصيب".

وطمأن مدكور، جمهور برنامج "4 شارع شريف": "أنا بعمل جلسات كيماوي.. والحمد لله راضي"، مشيرًا إلى أنه يتناول الدواء بشكل مستمر بعد الانتهاء من تصوير "برنامج 4 شارع شريف"، لافتا إلى مرور عام على بدء تصوير البرنامج في قناة الحياة، وأن الجميع راضي بالنجاح.وتابع: "أنا اشتغلت في التليفزيون المصري عام 1997 وكنت