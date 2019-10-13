بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض الفائدة 3% في 2020

واصل معدل التضخم تراجعه للشهر الرابع على التوالي مسجلا أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، وتوقعت بنوك الاستثمار قيام البنك المركزي بخفض جديد لسعر الفائدة حتى العام المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

البنك المركزي المصري

توقعت وحدة بحوث بنك استثمار «بلتون» خفضا جديدا لأسعار الفائدة بين 5- 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر المقبل، كما توقعت أيضا خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020. وقالت بلتون إن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية في مصر سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية. وانخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بلتون إنه من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019، موضحة استمرار العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، ما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020. وانخفض معدل التضخم الأساسي ليصل