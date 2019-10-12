انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب والجرام يفقد 7 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 675 جنيهًا. عيار 24: 771 جنيهًا. عيار 18: 578 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5400 جنيه. وعالميا، انخفض سعر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 1490 دولارا، في مقابل نحو 1499 دولارا خلال تعاملات أمس الجمعة. وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من