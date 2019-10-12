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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء «جامعة الحياة»

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر السيسي القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.
وفي عدد الجريدة الصادر أول من أمس الخميس، نشرت قرار الرئيس رقم 279 لسنة 2019، بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، رقم 38/4 أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44/3 أت، المعتمد في كوت ديفوار، يومي 10 و11
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سامح-شكرى

شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
سد النهضة

مقترح برلماني بعمل مجرى مائي لمواجهة سد النهضة

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري والموارد المائية، بموجبه يتم عمل مجرى مائي يبدأ من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، حيث من المحتمل أن تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات التبخر والجفاف.
القوات-البحرية-المصرية

مصر وكوريا الجنوبية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، اليوم السبت، بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وتضمن التدريب البحري تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار.
جنازة وزير الاتصالات الأسبق6

بحضور نظيف وجمال مبارك.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق

شيع المئات من رجال السياسة والوزراء الحاليين والسابقين، جثمان الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي وافتة المنية الأربعاء الماضي، في جنيف، واستقبلته أسرته بمطار القاهرة. وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء يوم الإثنين بمسجد عمر مكرم. ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمي الجمعة، جثمان وزير الاتصالات الأسبق قادما من جنيف ليوارى الثرى في مثواه الأخير.
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السيسي (2)

تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي.. 3 قرارات للسيسي

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 279 لسنة 2019، بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، رقم 38/4 أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44/3 أت، المعتمد في كوت ديفوار، يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، كما أصدر قرارا جمهوريا إعادة تخصيص 50.68 فدان من أراضي الدولة في أسوان لاستخدامها في إقامة مشروعات محاجر بيطرية ومجازر آلية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية. ووافق البرلمان على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من النواحي الدستورية، وذلك للجان النوعية. وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ200 مليون دولار، الموقع في 5 مايو 2019.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة مايو الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 506 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، السياسة والاقتصاد، إدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، التمريض، الكلية التكنولوجية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
قطاع-مصلحه-السجون

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة 6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 511 لعام 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر. وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
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