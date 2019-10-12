السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء «جامعة الحياة»

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر السيسي القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.

وفي عدد الجريدة الصادر أول من أمس الخميس، نشرت قرار الرئيس رقم 279 لسنة 2019، بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، رقم 38/4 أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44/3 أت، المعتمد في كوت ديفوار، يومي 10 و11