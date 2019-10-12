جريمة

خطف وتعذيب.. ماذا حدث لـ«سائق الإسكندرية» داخل منزل مهجور؟

تحرير:محمد مجلي ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
خطف
خطف
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، من كشف غموض واقعة اختفاء سائق فى العقد الثالث من العمر، عن مسكنه منذ 7 أكتوبر الماضى، وتبين أن مالك السيارة وعاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، قاموا باحتجاز المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل يفيد بورود بلاغًا من ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بغياب شقيقها "سائق"، 29 عامًا وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى مرتكبي الواقعة.
بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المُختطف بمكان احتجازه وتبين أنه موثوق اليدين وبه إصابات عبارة عن "كدمات بالوجه وحروق بالذراعين" وبسؤاله قرر قيام المتهمين واقتياده عنوة واحتجازه بمكان الضبط والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإطفاء أعقاب السجائر بذراعيه وإجباره على توقيع 29 إيصال أمانة "خالى
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أماني شقيقة الطفلة جنة

3 سنوات لـ«الجدة الشريرة» في واقعة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها " أماني محمد سمير 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، وذلك في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين. ووجه القاضي إلي المتهمة سؤالا "أنت عملت كده في أماني يا صفاء" فردت" أقسم بالله ما عملت كده" فبادرها بالسؤال "أنت عندك أولاد" فقال" إيوه عندي 4، ورددت أسمائهم" فرد القاضي " وكنت بتعذيبي أبنائك كده، ولا ده نوع جديد في التربية، فوضعت المتهمة رأسها في الأرض ولم ترد على القاضي".
محمود البنا2

راجح قاتل.. القصة الكاملة لمقتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

بعد تصدر هاشتاج "#راجح_قاتل" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أطلق أصدقاء شهيد الغدر والشهامة "محمود البنا" مطالبات بالقصاص وإعدام المتهم، إذ أن أحداث القضية تعود إلى انتشار صورة لشابين يبدو أنهما في أوائل العشرينيات، الصورة والهاشتاج يعودان لحادث تحرش بفتاة وقع في محافظة المنوفية، انتهى بجريمة قتل.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ8 في هجوم على فندق بالهرم

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن 10 سنوات، في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان. وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 6 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
محاكمة لجين

إحالة أوراق المتهم في قضية «خلية إمبابة» إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة متهما في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية (وإجمالي عددهم 16 متهمًا) أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.
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كلبش

ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بالسجائر في أسيوط

بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من (مندوب مبيعات- مشرف مبيعات) يعملان بشركة للتجارة والتوزيع، يقع مقرها بقرية منقباد بدائرة مركز شرطة أسيوط، كشف عن سرقة سيارة محملة بالسجائر، وأبلغا بقيام ثلاثة مجهولين بحوزة أحدهم بندقية آلية، باعتراضهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص تابعة للشركة عملهما، محملة بكمية من السجائر، وذلك في أحد الطرق الفرعية بقرية الجمسة بدائرة المركز، وإطلاق عيارين ناريين تجاههما والاستيلاء على السيارة بحمولتها، وبداخلها صندوق حديدى يحوى مبلغا ماليا، وفروا هاربين.
انقلاب ميكروباص

متوفيان و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ على أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
أماني شقيقة الطفلة جنة

النيابة تطلع على تقارير الطب الشرعي لـ«جنة» وشقيقتها

قال المحامي أسامة أشرف ياسين، من هيئة دفاع الطفلة «أماني» ضحية تعذيب جدتها في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، بحرقها في أعضائها التناسلية وتشويه جسدها بآلة حادة، إن الطفلة تجلس معه داخل النيابة تنتظر صدور القرار النهائي بإيداعها في دار رعاية للأطفال أو منح جدتها لأبيها حضانتها بعد أن سقطت حضانة الجدة المتهمة والدة الأم، وذلك عقب انتهاء اجتماع المحامي العام وكيل النيابة، اليوم الأحد، ومراجعة التقارير الطبية النهائية من الطب الشرعي عن حالة الطفلتين.
لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
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