3 سنوات لـ«الجدة الشريرة» في واقعة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

تحرير:التحرير ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

الطفلة أماني

عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها " أماني محمد سمير 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، وذلك في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين. ووجه القاضي إلي المتهمة سؤالا "أنت عملت كده في أماني يا صفاء" فردت" أقسم بالله ما عملت كده" فبادرها بالسؤال "أنت عندك أولاد" فقال" إيوه عندي 4، ورددت أسمائهم" فرد القاضي " وكنت بتعذيبي أبنائك كده، ولا ده نوع جديد في التربية، فوضعت المتهمة رأسها في الأرض ولم ترد على القاضي".

وطالب أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلتين أماني وجنة، في مرافعته، أصليا بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن هذه القضية تمثل جناية شروع فى قتل، لما ارتكبته المتهمة من أفعال يؤدي إلي الوفاة، ومنها الكي بالنار في أماكن حساسة، وطالب المحامي احتياطيا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة لارتكابها جريمة الضرب