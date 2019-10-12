3 سنوات لـ«الجدة الشريرة» في واقعة تعذيب حفيدتها بالدقهلية

عاقبت محكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لاتهامها بضرب حفيدتها " أماني محمد سمير 4 سنوات، من قرية بساط كريم الدين، وذلك في القضية رقم 15098 لسنه 2019 جنح شربين.
ووجه القاضي إلي المتهمة سؤالا "أنت عملت كده في أماني يا صفاء" فردت" أقسم بالله ما عملت كده" فبادرها بالسؤال "أنت عندك أولاد" فقال" إيوه عندي 4، ورددت أسمائهم" فرد القاضي " وكنت بتعذيبي أبنائك كده، ولا ده نوع جديد في التربية، فوضعت المتهمة رأسها في الأرض ولم ترد على القاضي".
وطالب أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلتين أماني وجنة، في مرافعته، أصليا بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن هذه القضية تمثل جناية شروع فى قتل، لما ارتكبته المتهمة من أفعال يؤدي إلي الوفاة، ومنها الكي بالنار في أماكن حساسة، وطالب المحامي احتياطيا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة لارتكابها جريمة الضرب
وطالب أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلتين أماني وجنة، في مرافعته، أصليا بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن هذه القضية تمثل جناية شروع فى قتل، لما ارتكبته المتهمة من أفعال يؤدي إلي الوفاة، ومنها الكي بالنار في أماكن حساسة، وطالب المحامي احتياطيا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة لارتكابها جريمة الضرب والجرح فى ظرفيها المشددين.
وصدر الحكم بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووصف المحامي الحكم بأنه أقصى عقوبه لجنحه الضرب بظرفها المشدد".
اقرأ أيضًا: بسبب التبول وفتح الثلاجة.. ضحية تعذيب جدتها تروي تفاصيل حرقها
ووصلت المتهمة إلي محكمة شربين الجزئية مرتدية النقاب، وكانت لا ترتديه قبل اتهامها في تعذيب الطفلتين أماني وجنة، ومنعت المحكمة دخول الصحفيين إليها، كما منعت الاقتراب من المتهمة، والتى حضرت وسط حراسة أمنية مشددة.
وعاشت الطفلة أماني مع والدها الكفيف، إلى أن صدر حكم بضم حضانة الطفلتين أماني وجنة إلي جدتها للأم منذ حوالي 9 شهور بعد انفصال والديها منذ أكثر من 3 سنوات، وانقطعت أخبارهما عن والدها إلي أن ظهرت "جنة " في مستشفى شربين المركزي وبها إصابات متفرقة بالجسم وادعاء حرق مع حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية لتموت متأثرة بإصابتها ثم ظهرت أماني وبها نفس الإصابات في الجسم وأعضائه التناسلية.
اقرأ أيضًا: والدة ضحيتا التعذيب بالدقهلية: «أمي بتحبهم ومتقصدش»
يذكر أن القضاء ينظر ما تعرض له الطفلتين في قضيتين منفصلتين الأولى مقتل الطفلة "جنة" أمام جنايات المنصورة والتي أمرت بعرض المتهمة على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.
اقرأ أيضًا:
تدافع أم تعذيب؟.. «سما» طفلة ضحية نزاع الأبوين على الحضانة
بعد حادث «جنة».. خطاب للطيب بشأن «الأحوال الشخصية»
«واقعة جنة» تُعجل بتعديل قانون الأحوال الشخصية