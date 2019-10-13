هل السكر ومنتجات الألبان يؤثران في بشرتك بالسلب؟

تكشف دراسة جديدة أدلة متزايدة على أن ما نأكله يؤثر في البشرة، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من حَب الشباب هم من يتناولون أطعمة تحتوي على منتجات الألبان
لكل شخص رغباته الخاصة التي يشتهيها من الطعام، فالبعض يحب منتجات الألبان بشكل كبير، وآخرون يفضلون تناول السكريات، ولكن يقول الخبراء إن خفض إنتاج الألبان والسكر لصالح نظام غذائي غني بالألياف مع أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يجعل الوجه خاليا من الحبوب والعيوب.
ولأن كل فتاة تبحث عن بشرة صافية، فيمكن التحول إلى أنظمة غذائية صارمة مع تجنب الكافيين والألبان والسكر، ولكن هل هناك أي دليل على أن النظام الغذائي سوف يعيث فسادا ببشرتك، أم أنها مجرد أسطورة أخرى للعناية بالبشرة؟
تكشف دراسة جديدة عن أدلة متزايدة على أن ما نأكله يؤثر في البشرة، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب هم من يتناولون أطعمة تحتوي على منتجات الألبان بشكل يومي، حيث تم تقديم هذا البحث في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية (EADV) في مؤتمر مدريد.
أول دراسة للنظر في العوامل
تكشف دراسة جديدة عن أدلة متزايدة على أن ما نأكله يؤثر في البشرة، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب هم من يتناولون أطعمة تحتوي على منتجات الألبان بشكل يومي، حيث تم تقديم هذا البحث في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية (EADV) في مؤتمر مدريد.
أول دراسة للنظر في العوامل البيئية والغذائية
فحص الباحثون بيانات حول آلاف المشاركين في أماكن مختلفة، وبدلا من النظر إلى العوامل البيئية أو العوامل الفردية، نظروا إلى الصورة الكلية بالتركيز على التعرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع Health line.
وتم إجراء هذا البحث لفهم الأمراض الجلدية، والعوامل الداخلية والخارجية، وفقا لما قالته الباحثة الرئيسية "بريجيت درينو".
وجد الباحثون أن ما يقرب من 50% من الأشخاص الذين لديهم حب شباب كانوا يتناولون منتجات الألبان يوميا، كما وجدوا أن الاستهلاك اليومي للمشروبات الحلوة مثل المشروبات الغازية أو العصائر، وتناول الأطعمة مثل المعجنات والشيكولاتة، له ارتباط أيضا.
كما وجدت "درينو" أن بروتينات الألبان قد تؤثر فى العوامل الوراثية في الجلد، والتي قد تؤدي إلى التهاب أو تؤثر فى إنتاج الزهم، وربما تؤدي إلى حب الشباب.
السكر ومشكلات الجلد
أشار فران إي كوك، طبيب الأمراض الجلدية، إلى أنه حتى وإن لم تضف السكر إلى منتجات الألبان فإنها تحتوي على اللاكتوز الذي يعد شكلا من أشكال السكر، كما أن هناك أدلة متزايدة على كيفية تأثير السكر سلبًا فى الجسم.
كما أضاف "كوك": "لدينا الكثير من الأدلة، على الرغم من أن الآلية الدقيقة لم يتم تحديدها، فالسكر يحفز الالتهاب، ليس فقط في حب الشباب ولكن في الكثير من الأمراض المختلفة".
كما أوضح أنه ليس ناتجا فقط عن الحلويات التي تحتوي على السكر، فالعديد من الأطعمة التي تبدو لذيذة؛ مثل الجبن أو الخبز، تزيد من نسبة السكر في الدم الذي يؤدي إلى إنتاج الأنسولين، والذي يعتقد الخبراء أنه قد يكون مرتبطًا بالمصدر الموثوق به لتفشي المرض بشكل أسوأ.
ويقترح التركيز على الأطعمة ذات النسبة الأقل من السكر؛ فعلى سبيل المثال، أوميجا 3 له خصائص مضادة للالتهابات، كما لديه القدرة على تهدئة حب الشباب، كما يمكن استبدال حليب عين الجمل واللوز بمنتجات الألبان.
العوامل البيئية قد تؤثر
لكن ليس فقط ما تأكله يؤثر فى البشرة، بل المكان الذي تعيش فيه، حيث قالت "درينو": "إن التعرض للتلوث والإجهاد لوحظ في كثير من الأحيان لدى المشاركين في الدراسة الذين يعانون من حب الشباب، كما كشفت الدراسة أن ممارسات العناية بالبشرة القاسية كانت تستخدم أيضًا بشكل متكرر أكثر من قبل الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب".
حب الشباب قد يكشف عن مرض
إذا كنت تعاني من حب الشباب ولا يمكنك التخلص منه بغض النظر عن كيفية تغيير نظامك الغذائي أو روتين العناية بالبشرة، فقد ترغب في مقابلة طبيب أمراض جلدية، حيث يمكن أن يكون حب الشباب أحد أعراض الحالة الكامنة، مثل متلازمة تكيس المبايض.
وعندما تكون لديك حالات مثل حب الشباب الشديد أو ظهور حب الشباب المفاجئ، فإننا نطرح أسئلة قد تشير إلى ذلك الاتجاه، مثل "هل الدورة الشهرية منتظمة؟" مع السؤال عن النظام الغذائي واستبعاد عوامل أخرى مثل السكر ومنتجات الألبان.