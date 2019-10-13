هل السكر ومنتجات الألبان يؤثران في بشرتك بالسلب؟

تكشف دراسة جديدة أدلة متزايدة على أن ما نأكله يؤثر في البشرة، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من حَب الشباب هم من يتناولون أطعمة تحتوي على منتجات الألبان

تحرير:فيروز ياسر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مشكلات البشرة

لكل شخص رغباته الخاصة التي يشتهيها من الطعام، فالبعض يحب منتجات الألبان بشكل كبير، وآخرون يفضلون تناول السكريات، ولكن يقول الخبراء إن خفض إنتاج الألبان والسكر لصالح نظام غذائي غني بالألياف مع أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يجعل الوجه خاليا من الحبوب والعيوب. ولأن كل فتاة تبحث عن بشرة صافية، فيمكن التحول إلى أنظمة غذائية صارمة مع تجنب الكافيين والألبان والسكر، ولكن هل هناك أي دليل على أن النظام الغذائي سوف يعيث فسادا ببشرتك، أم أنها مجرد أسطورة أخرى للعناية بالبشرة؟

تكشف دراسة جديدة عن أدلة متزايدة على أن ما نأكله يؤثر في البشرة، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب هم من يتناولون أطعمة تحتوي على منتجات الألبان بشكل يومي، حيث تم تقديم هذا البحث في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية (EADV) في مؤتمر مدريد. أول دراسة للنظر في العوامل