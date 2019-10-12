مصر تتقدم للمركز الـ93 في تقرير التنافسية العالمية

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

قال مجلس الوزراء، إن مصر حققت تحسنا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 لتحتل المركز الـ93 لعام 2019، مقارنة بالمركز الـ94 عام 2018، والمركز 100 عام 2017، والمركز 115 عام 2016، والمركز 116 عام 2015 والمركز 119 عام 2014 والمركز 118 عام 2013 والمركز 107 عام 2012 والمركز 94 عام 2011، جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي، اليوم السبت، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، وسلط فيه الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية العالمية.

وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو تقرير سنوي يقيم الوضع التنافسي للدول لقياس مستوى الإنتاجية ومحركات النمو الاقتصادي، ويجمع المنتدى أبرز القادة والخبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بشأن القضايا الإقليمية والعالمية.ووفقا للتقرير، تحسن أداء