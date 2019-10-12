مقترح برلماني بعمل مجرى مائي لمواجهة سد النهضة

تحرير:محمد محمود ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

سد النهضة - صورة أرشيفية

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري والموارد المائية، بموجبه يتم عمل مجرى مائي يبدأ من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، حيث من المحتمل أن تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات التبخر والجفاف.

وأوضح أبو طالب، أن ملء سد النهضة وفقا لعدد سنوات ثابت سوف يكون له آثار سلبية على السد العالي في أثناء فترة الجفاف، كما سوف يتسبب بعجز كبير فى إمدادات المياه السد العالي في حال الفيضانات المتوسطة، منوها إلى أن دولتي المصب ستتعرض للضغط الشديد، إلا أن تأثيره على مصر أكثر، إذ أن السودان سيكون لديها بعض