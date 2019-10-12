نائبة: مشروع قانون الجمارك مسألة أمن قومي

الفقي: حريصون على تلاقي كل المشكلات التي يعاني منها القانون الحالي ومحاربة مافيا الجمارك.. سنجلس مع كافة الهيئات والجهات والشركات المعنية بالقانون

تحرير:محمد محمود ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، غدا الأحد، عدة جلسات استماع حول مشروع قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة، بحضور الوزارات والجهات المعنية والمتخصصين. وتعقد اللجنة على مدار الأسبوع الجاري، 4 جلسات استماع تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد للجمارك. وقالت عضو اللجنة ميرفت الكسان، إن وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك وبعض الجهات المختصة بقانون الجمارك الجديد، سيحضرون الاجتماع، غدا.

وأضافت الكسان، في تصريح لـ"التحرير"، اليوم السبت، أنه سيتم الاستماع لوجهة نظرهم، موضحة أن القانون الحالي تم إصداره عام 1966، ومنذ وقتها حتى الآن لم تتغيير مادة واحدة به، متابعة: مشروع القانون هو قانون جديد للجمارك، وليس تعديلات في القانون الحالي، والجهات المختصة ستبدي ملاحظاتها ورؤيتها حول مشروع القانون

وأضافت الكسان، في تصريح لـ"التحرير"، اليوم السبت، أنه سيتم الاستماع لوجهة نظرهم، موضحة أن القانون الحالي تم إصداره عام 1966، ومنذ وقتها حتى الآن لم تتغيير مادة واحدة به، متابعة: مشروع القانون هو قانون جديد للجمارك، وليس تعديلات في القانون الحالي، والجهات المختصة ستبدي ملاحظاتها ورؤيتها حول مشروع القانون خلال جلسات الاستماع، وبعدها تجتمع هيئة مكتب اللجنة؛ لتحديد موعد لمناقشة القانون بين أعضائها مادة مادة".

وأشارت إلى أن اللجنة ستستمع إلى ممثلي أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف التجارية، والقطاع الخاص، وكل ما يتعلق بالجمارك من فصائل المجتمع المختلفة، مؤكدة أن قانون الجمارك مسألة أمن قومي، نظرا لأن منافذ الجمهورية هي التي تتولى صد أي عمليات تهريب، إذ أنه قانون هام للغاية وسيأخذ وقت في المناقشة، ليخرج بشكل متوازن في صالح الدولة والممول والمجتمع.

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ومن جانبه، قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عصام الفقي، لـ"التحرير"، إن اللجنة حريصة على تلافي كل المشكلات التي يعاني منها القانون الحالي، ومحاربة "مافيا الجمارك"، مضيفا: "سنجلس مع كافة الهيئات والجهات والشركات المعنية بالقانون، وسيتم الاستماع لكل جهة، ومناقشة القانون مادة مادة".

وتابع الفقي: "العقوبات التي تواجه المصدرين المصريين سيتم العمل على حلها وتسهيلها ومعالجتها في القانون الجديد"، لافتا إلى أن الموانئ الجديدة التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تطوير الموانئ الموجودة ستساعد في القضاء على المشكلات التي كانت تعاني منها الجمارك.

ووفق جدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، تزدحم أجندة أعمال عدد من لجان مجلس النواب النوعية الأسبوع الجاري، بعدد من الملفات في الجانبين التشريعي والرقابي، وتعقد، لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، غدا، اجتماعا تناقش فيه قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

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وبعد غد الإثنين، تعقد لجنة الإدارة المحلية، اجتماعا لمتابعة"التوصيات الصادرة منها بشأن مواجهة ظاهرة انتشار التوك توك بدون تراخيص، ووضع الحلول المناسبة لذلك، إضافة إلى الاستماع إلى المبادرة التي أعلنت الحكومة عن تنفيذها بشأن استبدال سيارات ميني فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والأسس التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة".

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية، اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل، لمتابعة سياسة ومجهودات وزارة التنمية المحلية وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وذلك عن فترة الـ15 شهرا المنقضية، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة"، كما تعقد لجنة الإسكان، الثلاثاء، اجتماعا تناقش فيه معوقات تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

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