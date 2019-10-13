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السيارات الكبيرة الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية

استطاعت هذه المجموعة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض والبيك أب أن تحظى بشعبية واسعة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية؛ مما أدى إلى انتشارها بقوة
تحرير:محمود نبيل ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
تمتلك السيارات كبيرة الحجم شعبية واسعة على مستوى العديد من الأسواق العالمية، خاصة بعد أن توجهت العديد من الفئات إلى الموديلات المزودة بالدفع الرباعي، والتي لها شعبية واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بالأسواق. وتراهن الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الوقت الحالي على بعض الطرز مثل السيارات الرياضية متعددة الأغراض، المعروفة باسم "SUV" أو الشاحنات "البيك أب"، وهي أيضًا مزودة بأنظمة الدفع الرباعي الأكثر تطورًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وول ستريت جورنال 247"، مجموعة من أفضل السيارات كبيرة الحجم بالأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية. تويوتا لاند كروزر راهنت عليها الشركة اليابانية خلال السنوات الماضية بقوة، وكانت من بين أفضل السيارات المؤهلة لدخول الصحراء، حيث راعت تويوتا العمل على تطوير قدرات الدفع
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