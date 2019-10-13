السيارات الكبيرة الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية

استطاعت هذه المجموعة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض والبيك أب أن تحظى بشعبية واسعة في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية؛ مما أدى إلى انتشارها بقوة

تحرير:محمود نبيل ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

تمتلك السيارات كبيرة الحجم شعبية واسعة على مستوى العديد من الأسواق العالمية، خاصة بعد أن توجهت العديد من الفئات إلى الموديلات المزودة بالدفع الرباعي، والتي لها شعبية واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بالأسواق. وتراهن الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الوقت الحالي على بعض الطرز مثل السيارات الرياضية متعددة الأغراض، المعروفة باسم "SUV" أو الشاحنات "البيك أب"، وهي أيضًا مزودة بأنظمة الدفع الرباعي الأكثر تطورًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وول ستريت جورنال 247"، مجموعة من أفضل السيارات كبيرة الحجم بالأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية. تويوتا لاند كروزر راهنت عليها الشركة اليابانية خلال السنوات الماضية بقوة، وكانت من بين أفضل السيارات المؤهلة لدخول الصحراء، حيث راعت تويوتا العمل على تطوير قدرات الدفع

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وول ستريت جورنال 247"، مجموعة من أفضل السيارات كبيرة الحجم بالأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.

تويوتا لاند كروزر

راهنت عليها الشركة اليابانية خلال السنوات الماضية بقوة، وكانت من بين أفضل السيارات المؤهلة لدخول الصحراء، حيث راعت تويوتا العمل على تطوير قدرات الدفع الرباعي في السيارة لتصل إلى مستوى يسمح لها بالانتشار بشكل موسع في الأسواق العالمية.

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وعلى مستوى المحرك، فإنها تملك نظاما متطورا من الدفع الرباعي، وهي قادرة على إنتاج قوة تصل إلى 381 حصانا، الأمر الذي يجعلها من بين أفضل الموديلات كبيرة الحجم.

مرسيدس AMG G

خلال العام الجاري، راهنت مرسيدس بقوة عل تطوير فئة G التي تنتمي للموديلات الرياضية متعددة الأغراض، حيث أصدرت نسخة جديدة من السيارة ذات الدفع الرباعي القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

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وتملك مرسيدس AMG G نظاما متطورا من الدفع الرباعي، وهي قادرة على إنتاج قوة تصل إلى 400 حصان، الأمر الذي يجعلها من بين أفضل الموديلات كبيرة الحجم، خاصة بين السيارات التي تنتمي إلى الطراز الفاخر.

نيسان تيتان

تنتمي إلى موديلات الشاحنات، وتعد النسخة الثقيلة من البيك أب كاملة الحجم من نيسان من السيارات التي تتمتع بقدرات كبيرة على إراحة السائقين والركاب بشكل جيد، وذلك بما يتناسب مع حجمها ووزنها، وخاصة أنها أكبر شاحنات العلامات التجارية المحلية.

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وعلى مستوى المحرك، فإنها تملك نظاما متطورا من الدفع الثنائي، وهي قادرة على إنتاج قوة تصل إلى 390 حصانا، الأمر الذي يجعلها من بين أفضل الموديلات كبيرة الحجم في العالم.

شيفروليه سيلفرادو

ظهرت سيارة بيك أب شيفروليه سيلفرادو الأولى في عام 1999، وبعد ذلك وصلت النسخة الرسمية من تشيفي سيلفرادو ولم ينظر إليها أبدًا على أنها "نموذج" لمحبي تشيفي، إلا أنها استطاعت تطوير العديد من الإصدارات المختلفة لشيفروليه سيلفرادو الشهيرة.

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وعلى مستوى إمكانات المحرك، فإنها تملك نظاما متطورا من الدفع الرباعي، وهي قادرة على إنتاج قوة تصل إلى 360 حصانا، الأمر الذي يجعلها من بين أفضل الموديلات كبيرة الحجم في العالم.

رام 3500

على الرغم من أنها تعد واحدة من أغلى الشاحنات في تكلفة صيانتها السنوية، حيث تصل تكلفة رام 3500 إلى 1244 دولارًا كل سنة، مما يجعلها تتصدر الشاحنات الأعلى من ناحية الصيانة، فإنها أيضًا من أهم السيارات البيك أب الموجودة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.

وبإمكانات فنية واسعة، استطاعت السيارة التي تمتلك تواجدًا قويًّا في الأسواق العالمية، وبالأخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحقق شعبية كبيرة، نظرًا لامتلاكها نظام دفع رباعي متطور وقوة محرك تصل إلى 370 حصانا.