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شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

وزير الخارجية: ما يقوم به النظام التركي هو عدوان سافر ينتهك كافة القرارات والمواثيق الدولية ومن حق جميع السوريين مقاومة هذا العدوان إعمالا لحق الدفاع الشرعي عن النفس
١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، الذي دعت إليه مصر لبحث العدوان التركي على سوريا.وذكر شكري: "من ثم، فإن الادعاءات التركية التي تحاول تبرير هذا العدوان السافر على سوريا بوصفه موجها ضد الإرهاب لا تؤكد أي شئ إلا تهافت منطق النظام التركي الذي يحاول
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سد النهضة

مقترح برلماني بعمل مجرى مائي لمواجهة سد النهضة

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري والموارد المائية، بموجبه يتم عمل مجرى مائي يبدأ من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، حيث من المحتمل أن تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات التبخر والجفاف.
السيسي (1)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء «جامعة الحياة»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهوري 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. كما أصدر السيسي القرار رقم 524 لسنة 2019 بنقل طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.
القوات-البحرية-المصرية

مصر وكوريا الجنوبية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، اليوم السبت، بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وتضمن التدريب البحري تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار.
جنازة وزير الاتصالات الأسبق6

بحضور نظيف وجمال مبارك.. تشييع جثمان وزير الاتصالات الأسبق

شيع المئات من رجال السياسة والوزراء الحاليين والسابقين، جثمان الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي وافتة المنية الأربعاء الماضي، في جنيف، واستقبلته أسرته بمطار القاهرة. وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يُقام العزاء مساء يوم الإثنين بمسجد عمر مكرم. ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمي الجمعة، جثمان وزير الاتصالات الأسبق قادما من جنيف ليوارى الثرى في مثواه الأخير.
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سامح-شكرى (3)

شكري يستقبل وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية (فيديو)

?استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، وفدا من "مجلس سوريا الديمقراطية"? يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء الوفد أطلعوا شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالا بالعدوان التركي على سوريا.
الموقع

شكري ونظيريه الأردني والبحريني يبحثان عدوان تركيا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم التباحث حول سبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها. وتعقد المباحثات قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
ترامب (2)

الرفض واضح.. تأكيد موقف ترامب من العدوان التركي على سوريا

أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تصريحات صحفية، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على الأراضي السورية، وقالت اليوم الخميس: "أنهينا للتو مشاوراتِنا بشأن سوريا، وكما أوضح الرئيس ترامب بشكل واضح بما يكفي، فإن الولايات المتحدة لم تؤيد بأي شكل قرار تركيا بشن هجوم عسكري شمال شرقي سوريا"، وحذّرت كرافت من عواقب الاعتداء التركي على الجماعات العرقية في سوريا، وخطر أن يتسبب هذا الهجوم في أن "تستغل داعش هذه الأعمال التركية لإعادة ترتيب نفسها من جديد"، بحسب "سي إن إن".
رجب-طيب-أردوغان (3)

وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
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