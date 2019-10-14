«لا تفرطي فيه».. كوني حذرة عند تنظيف بشرتك

من الضروري إزالة الشوائب لمنع الرؤوس السوداء ومساعدة الجلد في عمله الطبيعي، ولكن لا تفرطي فيه كي لا تجردي البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة وظيفة الحاجز
تطهير البشرة وتنظفيها باستمرار من الروتين الأساسي الذي من المفترض القيام به، ومع ذلك لا يزال الكثير منا لا يعرفون أهميته أو أفضل الطرق للقيام بذلك، ولكن في الحقيقة اتضح أن غسل البشرة الزائد قد يجعل الجلد أسوأ، لذا من الضروري القيام بكل خطوة بشكل صحيح.
ويتحدث بول بانويل، أخصائي البشرة وجراح التجميل في عيادة بانويل، حول أفضل التقنيات والمنتجات التي يجب عليك استخدامها، ولأن أغلبنا يتساءل عن الأخطاء التي يجب تجنبها من أجل الحصول على بشرة صحية ومتوهجة، فإنه يقوم بذلك أيضا.
ما التطهير؟
أشار "بول" إلى أن التطهير يهدف إلى إزالة المكياج والشحوم والعرق والملوثات، وعلى الرغم من أنه من الضروري إزالة الشوائب لمنع الرؤوس السوداء ومساعدة الجلد في عمله الطبيعي، فمن المهم عدم تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة وظيفة الحاجز.
التنظيف البسيط وغير المتكرر بالغ الأهمية للبشرة،
ما التطهير؟
أشار "بول" إلى أن التطهير يهدف إلى إزالة المكياج والشحوم والعرق والملوثات، وعلى الرغم من أنه من الضروري إزالة الشوائب لمنع الرؤوس السوداء ومساعدة الجلد في عمله الطبيعي، فمن المهم عدم تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة وظيفة الحاجز.
التنظيف البسيط وغير المتكرر بالغ الأهمية للبشرة، وذلك لأن حاجز الجلد يعمل كحامٍ عن طريق إيقاف الميكروبات الخارجية من الدخول إلى الجلد وكذلك الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق منع التبخر.
كيف يمكنك تطهير البشرة بطريقة صحيحة؟
يوصى العديد من أطباء الجلدية بتطهير الجلد ليلا، ولكن في الحقيقة المفتاح لهذا الأمر هو عملية التنظيف المزدوج، كما من الضروري استخدام واقٍ شمسي يوميًّا، ومن المهم إزالة المكياج يوميا وتطهير البشرة مرتين في الأسبوع.
هناك بعض الشركات التي تقوم بصياغة زيوت التطهير للمساعدة في إزالة المكياج العنيد، كما أن عملية الغسيل والتدليك بمنظف للجلد تحفز تدفق الدم وتعمل كشكل بسيط من التصريف اللمفاوي؛ فكلاهما يساعد البشرة على أن تبدو أكثر نضارة وإشراقًا.
ما الأخطاء التي قد ترتكبينها عندما يتعلق الأمر بالتطهير؟
ينصح "بول" بتجنب المنظفات التي تحتوي على الكحول، حيث إنها تجفف الوجه، وتجرد الدهون الطبيعية من البشرة، ومن بينها المناديل المبللة، وذلك لأن تلك الأنواع مليئة بالعطور أيضا، وكل من الكحول والعطور يعمل على تهيج الجلد ويسبب الحساسية والاحمرار.
كيف يمكن للإفراط في التطهير أن يلحق الضرر ببشرتك؟
يوضح "بول" أنه نظرا للأسباب السابق ذكرها، فإن استخدام المنظف الخاطئ يؤثر على وظيفة حاجز البشرة ويؤدي إلى مزيد من المشاكل مثل الانهيار والاحمرار والحساسية -الأشياء التي يمكن للمطهر الجيد أن يحلها- لذا يجب الاختيار بعناية.
بعض التوصيات الخاصة بمنتجات العناية بالبشرة
أكثر كلمة منتشرة في الوقت الحالي عند الحديث عن التطهير هي السيراميد، حيث تساعد تلك المادة على الحفاظ على البشرة ناعمة، وتحسين وظيفتها المناعية، بالإضافة إلى تحسين وظيفة حاجز البشرة، ومن المهم استخدام منتجات تحتوي على مواد نباتية طبيعية، بالإضافة إلى احتوائها على مضادات الأكسدة القوية، فجميعها يساعد في تجديد دهون البشرة.
لصحة الجلد العامة وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فيمكن استخدام منتج يحمل السيراميد الذي يحتوي على عدد من العوامل المشتركة والعناصر الغذائية التي ستحسن مرونة الجلد وكثافة بنية الكولاجين في الجلد.
السكر ومنتجات الألبان يؤثران على بشرتك
تكشف دراسة جديدة أدلة متزايدة على أن ما تأكلينه يؤثر في البشرة، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب هم من يتناولون أطعمة تحتوي على منتجات الألبان بشكل يومي، حيث تم تقديم هذا البحث في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية (EADV) في مؤتمر مدريد.
ووجد الباحثون أن ما يقرب من 50% من الأشخاص الذين لديهم حب شباب كانوا يتناولون منتجات الألبان يوميًّا، كما وجدوا أن الاستهلاك اليومي للمشروبات الحلوة مثل المشروبات الغازية أو العصائر وتناول الأطعمة مثل المعجنات والشيكولاتة له ارتباط أيضا.