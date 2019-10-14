«لا تفرطي فيه».. كوني حذرة عند تنظيف بشرتك

من الضروري إزالة الشوائب لمنع الرؤوس السوداء ومساعدة الجلد في عمله الطبيعي، ولكن لا تفرطي فيه كي لا تجردي البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة وظيفة الحاجز

تحرير:فيروز ياسر ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

تطهير البشرة

تطهير البشرة وتنظفيها باستمرار من الروتين الأساسي الذي من المفترض القيام به، ومع ذلك لا يزال الكثير منا لا يعرفون أهميته أو أفضل الطرق للقيام بذلك، ولكن في الحقيقة اتضح أن غسل البشرة الزائد قد يجعل الجلد أسوأ، لذا من الضروري القيام بكل خطوة بشكل صحيح. ويتحدث بول بانويل، أخصائي البشرة وجراح التجميل في عيادة بانويل، حول أفضل التقنيات والمنتجات التي يجب عليك استخدامها، ولأن أغلبنا يتساءل عن الأخطاء التي يجب تجنبها من أجل الحصول على بشرة صحية ومتوهجة، فإنه يقوم بذلك أيضا.

ما التطهير؟ أشار "بول" إلى أن التطهير يهدف إلى إزالة المكياج والشحوم والعرق والملوثات، وعلى الرغم من أنه من الضروري إزالة الشوائب لمنع الرؤوس السوداء ومساعدة الجلد في عمله الطبيعي، فمن المهم عدم تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة وظيفة الحاجز. التنظيف البسيط وغير المتكرر بالغ الأهمية للبشرة،