جريمة

قتل والده العجوز ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت السرير

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
جثة
جثة
جريمة قتل بشعة سجلها دفتر نوبتجية قسم شرطة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، ونائبه الرائد هيثم عادل، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
أجرى رجال المباحث المعاينة الكاملة لمداخل ومخارج الشقة، وتبين وجود آثار رمال قادتهم إلى غرفة نجل المتغيب الثاني، وعُثر على حفرة مغطاة بأسمنت حديث، بفتحها عُثر على جثة مدفونة، تبين أنها للأب. شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي، تركزت
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قتيل-المنوفية‎ (1)

النائب العام يحيل قتلة «شهيد الشهامة» لمحاكمة عاجلة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنايية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
قتيل-المنوفية‎ (3)

النيابة تكشف كواليس مقتل «شهيد الشهامة» في المنوفية

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" بمحافظة المنوفية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم.
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جثة قتيلة داخل جوال تثير الذعر في الحوامدية

ساعات قليلة مرت على اكتشاف رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور جثة مُسن دُفنت في مقبرة أسمنتية أسفل سرير نجله الشاب صاحب الـ30 سنة، حتى سجلت أوراق التحقيق جريمة قتل يكسوها الغموض، حيث عثر رجال الشرطة على جوال ملقى برشاح قرية "أم خنان" بدائرة مركز الحوامدية جنوب المحافظة، بداخله جثة ربة منزل مقتولة ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين قاطني المنطقة، خاصة العاملين في الزراعة وسكان المنازل المتاخمة لمكان العثور على الجثة.
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من الجنوب للشمال.. كواليس أسبوع الحسم للداخلية (فيديو)

فرض السيطرة في شتى أنحاء البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقدمةً قصارى الجهد من خلال مداهمة البؤر الإجرامية، ومطاردة الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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قُتل غدرا..كواليس التوصيلة الأخيرة لـ«سائق الدقهلية»

كعادته كل يوم، خرج "أحمد البياع" من منزله بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية بحثا عن الرزق من خلال عمله كسائق على سيارة أجرة، يجوب الشوارع والميادين لجني المال والعودة في المساء لأخذ قسط من الراحة يعينه على مواصلة العمل في اليوم التالي، سيناريو معتاد تبدلت أحداثه معلنة الفصل الأخير في حياته مقتولا بدم بارد، إذ استدرجه عاطلان بزعم توصيلهما إلى مدينة المنصورة لكن خطة شياطنية اتفقا عليها مسبقا أنهت حياة صاحب الـ33 سنة إضافة إلى سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية.
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إجراء جديد من النيابة في جريمة نص الليل بالسيدة زينب

بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما، استعجلت نيابة السيدة زينب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لجثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، وذلك بعد تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل، وانتقلت قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وعُثر على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار اعتداء بعصا في الجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.
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أب ينتهك براءة طفلته بمشاركة شقيقيه في كرداسة

طفلة انتصف عقدها الثاني من العمر، لم تقترف أي ذنب في حياتها، حظها العثر كتب أن تنشأ بين جدران منزل أسرة لم تعرف الرحمة أو مظاهر الرجولة طريقا إلى قلب وعقل الأب، إذ تجرد صاحب الـ52 عامًا من مشاعره بل وإنسانيته، وأجبر طفلته على خلع ملابسها، وراح يتحسس جسدها في حضور شقيقيه اللذين أكملا تفاصيل تلك المأساة بمعاشرتها طوال 9 أشهر بالعنف تارة وتحت تهديد السلاح أخرى، في لحظات تحولوا معها إلى ذئاب تبحث عن فريسة تشبع شهواتهم الجنسية الدنيئة، حتى كشف بلاغها المستور.
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ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.
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